Das Konsumklima erholt sich. Dazu trägt insbesondere die positive Einkommenserwartung bei (+13,6 Punkte auf jetzt -10,7 Punkte) – vor allem die moderateren Energiepreise spielen hier eine große Rolle, wie GfK in der monatlichen Konsumklima-Studie ermittelt hat. Auch die Konjunkturerwartung kann im April 10,6 Punkte zulegen und steht bei 14,3 Punkte. Die Anschaffungsneigung steigt zwar etwas (+ 3,9 Punkte, auf -13,1 Punkte) doch auf das Vor-Pandemie-Niveau schafft sie es noch nicht. Weitere Meldungen kommen heute von Allianz Trade, Caplena, Nielsen, Statista und HDE.

#Wer ist hier gierig?

Dass diefür Lebensmittel, ist belegbar. Über die Gründe dafür lässt sich trefflich streiten. Eine Studie von Allianz Trade stellt fest: „Seit Mitte Mai 2022 können etwa zehn Prozent der Verteuerung der Lebensmittel in Europa in unserem Inflationsmodell nicht durch die historische Dynamik, Erzeuger- und Energiepreise erklärt werden.“ Noch eklatanter sei die Situation in Deutschland, wo sich mehr als ein Drittel des jüngsten Anstiegs nicht mit den traditionellen Risikotreibern wie Energie- oder Rohstoffpreise erklären lassen. „Es scheint zunehmendzu geben sowie unzureichenden Wettbewerb“, schreiben die Studienmacher. Das ist ein starkerund die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) weist ihn als substanzlos zurück, wie die Lebensmittel Zeitung (LZ) schreibt. Die LZ zitiert allerdings auch. Der nutzte die Pressekonferenz zum Geschäftsjahr (Jahresüberschuss konnte Edeka um knapp 13 Prozent steigern), um Lieferanten für ihre Preispolitik zu kritisieren. Er spricht von der „“ der internationalen Markenartikler und man könne die Preise „noch weniger nachvollziehen als im vergangenen Jahr“, da etliche Rohstoffe etwa für Waschmittel, aber auch Weizen, Öle und Fette wieder billiger geworden sind.

#Longread: Sentiment-Analyse

Alle reden von KI – jetzt finden Sie auf unserer Homepage eine exklusive Zusammenstellung für Sie:Eine der häufigen Anwendungen ist Textanalyse. Herauszufinden, welche Stimmung beim Schreibenden gerade vorherrschte und wie dies die Bedeutung des Textes beeinflusst, ist alles andere als trivial., Mitgründer des Schweizer Startupsund p&a Newcomer in der Marktforschung 2019, erläutert, wie eine solchefunktioniert. Jetzt im p&a-Longread.

#Welche KI?

Statista Consumer Insights wollte von 1.231 Personen (18-64 Jahre, Befragungszeitraum 23.3.-5.4.2023 )wissen, welche der populären KI denn auch tatsächlich schon einmal im Einsatz waren: 19 Prozent, elf Prozent, sechs Prozent. Mit fünf Prozent folgen Jasper Chat und Simplified, je vier Prozent haben schonmal Dall-e, Midjourney und GetGenie ausprobiert. Die meisten Wiederholungstäter finden sich mit 88 Prozent bei ChatGPT.

#Nicht so einfach

In Deutschland gibt es sie schon lange, die, unabhängige Organisationen – zumeist getragen von mehreren konkurrierenden Playern auf dem Markt –, die diemessen. Das sind AGF und Agma inklusive Agof. Für die Vereinigten Staaten ist eine ähnliche plattformübergreifende Messlösung geplant. Aber jetzt droht laut dem Newsportal MRweb.com Nielsen Holding nicht mitzumachen. Die Kritik bezieht sich auf rechtliche, operative und wissenschaftliche Probleme. Nielsen äußert vor allem Bedenken wegen der Methodik. Dabei geht es wohl um die Kernfrage:. Nielsen kritisierte darüber hinaus, dass nicht wirklich alle Player mit am Tisch sitzen.

#Das Letzte

11.000mussten in den Jahren 2020 bis 2022 schließen – jedes Jahr. Das waren mehr als doppelt so viele wie in den Vor-Corona-Jahren 2015 bis 2019. Auch für dieses Jahr wird vom Handelsverband HDE ein weiterer Rückgang erwartet. Vor allem derknickt ob der vielseitigen Belastungen ein. Für das laufende Jahr prognostiziert der HDE einen Rückgang der Anzahl der Läden um rund 9.000. Ende 2023 wären damit bundesweit 311.000 Geschäfte übrig, ohne Kleinstbetriebe.