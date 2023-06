Im heute veröffentlichten GfK-Konsumklima ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, denn die Sparneigung ist um fünf Punkte angestiegen. Rolf Bürkl (GfK) erklärt dazu: „Nach wie vor hohe Inflationsraten von derzeit etwa sechs Prozent knabbern spürbar an der Kaufkraft der Haushalte und verhindern, dass der private Konsum seinen positiven Beitrag leisten kann.“ Hier geht es mit Meldungen von der EU, Postbank, Toluna / Harris Interactive und IFAK sowie einem neuen Pakt weiter.

#EU regelt Daten

Vertreter der EU-Länder und des EU-Parlaments haben sich in der Nacht auf den umstrittenen Data Act verständigt . In der Verordnung werdenfür den Zugang zu und die Nutzung von in der EU erzeugten Daten in allen Wirtschaftszweigen vorgeschlagen. Dassoll sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten geben. Es werden rechtliche, wirtschaftliche und technische Fragen beim Zugang von Daten geklärt. Für Katastrophenfälle sind Ausnahmen vorgesehen. Die neue Gesetzgebung wird Verbrauchern und Unternehmen eingeben, was etwa mit den von ihren vernetzten Produkten erzeugten Daten geschehen kann. Es soll auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenzial von Daten und Technologien erkannt und besser nutzbar werden. Unternehmen wie Siemens und SAP hatten vor einer möglichen erzwungenen Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen gewarnt. Die Einigung muss noch vom EU-Parlament und vom Rat der Mitgliedstaaten bestätigt werden.

#Longread

“, berichtet Josephine B.. Die FAMS-Auszubildende ist gerade im zweiten Ausbildungsjahr an der Stauffenbergschule Frankfurt. Ihr Ausbildungsbetrieb ist IFAK in Taunusstein. Im Gespräch erzählt sie, warum sie FAMS werden will und was sie in ihrer Ausbildung alles erlebt.

#Am Smartphone

#Deeper Insights Day

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sind in Deutschland fastunterwegs. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Nutzung gesunken, aber immer noch höher als vor der Pandemie. So ein Ergebnis der Postbank Jugend-Digitalstudie 2023 sind dabei vor allem mit dem Smartphone beschäftigt und laut der Befragung fast sieben Stunden länger online als. Die Studie wurde von Faktenkontor durchgeführt; dabei wurden 1.054 Jugendliche in Deutschland zwischen 16 und 18 Jahren befragt.Lebenshaltungskosten und Inflation steigen, Gesundheit und Wohlbefinden sind volatil und die Anforderungen an ethischen Konsum steigen. Um relevante Produkte, Dienstleistungen, Kommunikation zu entwickeln, müssen Markenhersteller die

#Das Letzte

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung, und 14 deutsche Handelsunternehmen haben einen „“ unterzeichnet. Das schreibt die Lebensmittel Zeitung. Ziel ist es, die Lebensmittelabfälle in den Unternehmenund bis 2030 zu halbieren. Über 40 konkretewurden festgelegt, darunter die verstärkte Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen und Tafeln. Der Pakt basiert auf, jedoch wurden klare und verbindliche Regeln vereinbart. Die Vereinbarung gilt ab sofort. Das Thünen-Institut überwacht die Zielerreichung. Mit der staatlichen Forschungseinrichtung haben die Handelsunternehmen eine Messmethode zur Erfassung von Lebensmittelabfällen entwickelt. Jährlich werden in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, wobei der Großteil (59 Prozent laut Bundesregierung) in privaten Haushalten entsteht.