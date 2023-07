Heute beginnen auch in Bayern die Sommerferien. Zeit für einen Ausflug. Das Deutsche Museum in München hatte die Idee, Schulkindern freien Eintritt zu gewähren. Allerdings nur jenen, die eine Eins im Zeugnis vorweisen können. Der Shitstorm auf Social Media war ebenfalls gratis. Unseren Newsletter Wichtiges&Mehr können auch Ex-Schüler mit schlechten Noten kostenlos abonnieren und Lesen. Heute mit News von Innofact, WZB, Kantar, Civey und Mindline.

Am Wochenende ist es wieder passiert. Neun Mitglieder der Organisation „Letzte Generation“ haben sich auf die Straße geklebt. Dieses Mal in Österreich auf einer wichtigen Route in Richtung Süden. Wie wirken solche Proteste eigentlich auf die Motivation, sich für das Klima einzusetzen? Die TAZ setzt sich kritisch mit einer-Studie auseinander, die im Auftrag der NGO „More in Common“ festgestellt haben will, dass 2023 im Vergleich zu 2021 weniger Menschen bereit sind sich zu engagieren. Dass dierund 90 Prozent der Bevölkerung nerven, haben schon mehrere Umfragen ergeben. Ob sich dies aber auf die Einschätzung zur Wichtigkeit von Klimaschutz auswirkt? Das Wissenschaftszentrum Berlin WZB hat im Frühjahr festgestellt: „Eine ablehnende Haltung zu radikalen und konfrontativen Protesten bedeutet jedoch nicht, dass Menschen den Klimaschutz weniger wichtig finden.“