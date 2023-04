Pommes können viele Farben haben

Heute machen wir einen kleinen Abstecher ins Weltall, bevor es um die neue Farbwelt bei Chips geht. Bevor wir Ihnen ein schönes langes Wochenende wünschen, haben wir noch Lesestoff von Infas 360, Harris Interactive / Toluna, BDSI, Marken­verband, Iqvia, Radio Advertising Summit und Meta für Sie.

#Von oben betrachtet

Das Bonner Institut Infas 360 lud gestern zum. Ein Tag, der die Möglichkeiten mit Daten angewandt zu arbeiten und Insights zu ziehen, von allen Seiten zeigte. Natürlich ging es auch um Chat GPT bzw. Long Language Models und ganz allgemein um KI, aber auch um. Wir werden das noch ausführlicher berichten, heute nur ein Beispiel: Mit dabei warvon der Deutschen Raumfahrtagentur (sowas ähnliches wie die Nasa). Sie berichtete von täglich, die von der Behörde produziert werden. Möglich macht es das EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, mit dem beobachtet werden kann, wie der Mensch in Naturräume vordringt und seinen unübersehbaren „Fingerabdruck“ hinterlässt. Alle fünf Tage kommt der Satellit am selben Punkt vorbei, um etwa die Vitalität der Vegetation zu fotografieren. Ehrgeiziges Zukunftsprojekt ist die Erschaffung von digitalen Zwillingen, die Prognosen besser möglich machen sollen. Übrigens: diedieser Behörde sind alleund es gibt zahlreiche Förderprogramme für Forscherinnen und Forscher.

#Deeper Insights Day

Frank Drewes ist Marktforscher bei Harris Interactive / Toluna und er sieht den Trubel umdurchaus differenziert. Man kann sie sinnvoll anwenden, aber es braucht einiges an Vorwissen und nichts geht einfach nur per Knopfdruck. Beim Deeper Insights Day (DID) amzeigt er diee und mehr. Hier vorab schon mal ein Sneak Peak.

#Süßes oder Saures

Die Internationale Süßwarenmesse ISM ist gerade zu Ende gegangen. Anwurden Fruchtgummi mit Cannabis, lila Süßkartoffelchips und die „weltweit erste kakaofreie Schokolade“ entdeckt. entdeckt. Durch die Verschiebung der Ausstellung vom Januar in den April habe sich der Fokus des Austauschs verändert, hieß es in Köln. Traditionell ist die ISM eine Ordermesse. Jetzt standen dieim Mittelpunkt, schreibt die Lebensmittel Zeitung. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) spielt derfür 88 Prozent der deutschen Verbraucher immer noch die wichtigste Rolle. Aber derwird wichtiger (62 Prozent). Ein wichtiges Thema ist das von Ernährungsminister Cem Özdemir angedachte Verbot von Werbung für Süßigkeiten. ­Der Ökonom Justus Haucap hat in einer Studie für den Marken­verband berechnet, eine solche Maßnahme würde acht Prozent dergefährden, für Privats­ender würde ein Verbot 16 Prozent, bei ARD und ZDF ein Prozent der Umsätze gefährden ( LZ und Turi ).

#Hautsache gesund

Der laut Esomar größte Marktforscher und Health-Dienstleisterveröffentlicht für das erste Quartal einen Umsatz von 3,652 Milliarden US-Dollar. Das war eingegenüber dem ersten Quartal 2022. Der Umsatz von Research & Development Solutions (R&DS) in Höhe von rund 2 Milliarden USD wuchs um 4,8 Prozent Der Nettogewinn liegt bei 289 Millionen USD.

#Mentale Verfügbarkeit

Die Notwendigkeit, dassverankert sein müssen, um in einer Kaufsituation in Erwägung gezogen zu werden, ist hierzulande bei den Werbewirkungsforschern angekommen. Für planung&analyse hatte Alexander Falser von Tchibo die Thesen von Byron Sharp und dem Ehrenberg Bass Institut schon vor einem Jahr aufgeschrieben. Gestern auf demwurde eine Studie von ARD Media und RMS vorgestellt, die dieses Konzept ebenfalls in den Mittelpunkt stellt. Die vollständige Studie wird demnächst auch bei uns veröffentlicht. Was der Radio Summit sonst noch zu bieten hatte, schreibt der Kollege von Horizont (Abo).

Laut einem Bericht im Handelsblatt willdas KI-Geschäft von Microsoft und Google angreifen, indem es seine Algorithmen öffentlich macht und an Forschende weitergeben will. Meta wolle laut Cheflobbyist Nick Clegg nicht mit der KI Geld verdienen, sondern Programme wie Instagram oder Facebook attraktiver machen – und dann daran verdienen.