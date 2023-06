Der Countdown für die neue Ausgabe von planung&analyse läuft - morgen ist es soweit! Wir haben uns intensiv mit dem Berufsfeld Marktforschung beschäftigt. Auch hier in Wichtiges&Mehr stellen wir aktuell die Ausbildungsmöglichkeiten vor - außerdem lesen Sie, wie das EU-Parlament KI regulieren will, sowie Nachrichten von YouGov und Innofact.

# KI-Regulierung

Heute stimmt dasüber eine KI-Regulierung ab - nach 18 Monaten Verhandlungen. Die FAZ schreibt , der Entwurf sei ein gesetzgeberisches. „Erstmals wurden Regeln zur Produktsicherheit und zum Schutz von Menschenrechten kombiniert.“ Mit Generativer KI wie ChatGPT sei das Gesetz dann aber völlig überfordert gewesen: „Eine Technologie ohne festen Bestimmungszweck und ohne klare Anwendungsfälle, veränderbar wie ein digitaler Knetgummi, wird von den starren Produktsicherheitsregeln konzeptionell gar nicht erst als Produkt erkannt.“ Bis das KI-Gesetz in Kraft tritt, ist es aber noch ein. Dazwischen stehen die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen EU-Parlament und den Mitgliedstaaten. Mit einem Inkrafttreten kann frühestens Mitte 2026 gerechnet werden. Bis dahin kann noch viel KI generiert werden.

#Praxis

, ausgebildete FAMS, spricht über ihren Start in das Berufsleben. Mittlerweile arbeitet sie als Research Consultant beiund sagt: „Mein Abschluss ist genau so viel wert wie ein Bachelor.“ Hier lesen, was Lena noch über ihre Ausbildung erzählt.

#Trinkgeld

78 Prozent der Befragten in Deutschland, die-Services nutzen, geben dort üblicherweise Trinkgeld - ebenso 67 Prozent imund 65 Prozent beim. Im Vordergrund steht dabei der gute. In den USA sagen dies 56 Prozent der Trinkgeldgeber, in Dänemark 71 Prozent und in Deutschland 61 Prozent, ebenso in Großbritannien, Schweden und Italien. Allerdings geben US-Amerikaner auch Trinkgeld, wenn sie in einem Restaurant schlechten oder sehr schlechten Service erlebt haben (21 Prozent). In den europäischen Ländern sieht es hier anders aus: In Frankreich sind es neun Prozent, in Deutschland acht Prozent, in Großbritannien drei Prozent und in Dänemark zwei Prozent. YouGov hat für die Umfrage 2.054 Personen in Deutschland, 2.037 Personen in Großbritannien, 1.004 Personen in Frankreich, 1.022 Personen in Dänemark, 1.008 Personen in Schweden, 1.019 Personen in Spanien, 1.018 Personen in Italien und 1.000 Personen in den USA zwischen dem 8. und 23. Mai 2023 befragt.

