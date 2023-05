Für einige steht nicht nur ein langes Pfingstwochenende an, sondern auch Ferienzeit! Und vielleicht finden Sie sich in den fünf Sommertypen, die eBay Ads im „Sommer-Shopping-Report 2023“ vorstellt: „Weg-Flieger“, „Outdoor-Fans“, „Vanlife-Lovers“, „Strandliebhaber“ und „Staycationer“. Jetzt wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit und haben hier noch Meldungen von Human8, infas, Media Central Group und der Deutschen Umwelthilfe.

#Nach Asien

früher bekannt alsist einemit dem in Japan ansässigen Unternehmeneingegangen. Das Ziel ist den Aufbau von Commuinitys für Kunden zu fördern. Neben dem Zukauf hatte das Unternehmen bereits in der Vergangenheit auch Partnerschaften gewählt, um der regionale Präsenz auszubauen. Etwa in Lateinamerika. Im asiatisch-pazifischen Raum hatte Human8 in der Vergangenheit bereits ABN Impact (Singapur, Hongkong, Shanghai, Manila, Jakarta, Bangkok, Seoul) und Answer Global (Taipeh) übernommen und blickt nun auf Japan, den drittgrößten Markt für Forschungsdienstleistungen in APAC. Human 8 versteht sich als „globaler Community-Pionier“. Warum sich das wachsende Unternehmen so nennt und wie es zu der Umbennung kam, wird im planung&analyse-Interview mit CEO Kristof De Wulf, deutlich

#Zusammenschluss

Die, Muttergesellschaft des Shopper Researchers und der Offerista Group, expandiert international und schließt sich mitzusammen. Als Marktführer in der unadressierten Haushaltswerbung steuert Media Central. Die Offerista Group ist Europas größtes Netzwerk für digitales Handelsmarketing und bündelt im eigenen Native Network über 1.400 Plattformen sowie Reichweitenpartner. Als Experte für den Moment der Kaufentscheidung analysiert und optimiertMaßnahmen im Bereich Shopper Marketing und ermöglicht so die Steigerung der POS-Performance. Die Gruppe ist mit über 500 Mitarbeitenden an 14 Standorten in sieben Ländern europaweit vertreten und betreut heute Kunden in 24 Ländern aus allen Branchen. Die Media Central Group beschäftigt heute 900 MitarbeiterInnen an 21 Standorten und ist in über 30 Ländern aktiv. CEO des Unternehmens ist Stefano Portu.

#Mobilität

Eine Erhebung von infas und dem Mobilitätsdienst TomTom zeigt: Fast zwei Drittel der Befragten kennen Anfang Mai bereits das. 16 Prozent haben es sich gekauft, weitere 24 Prozent planen einen Kauf. Auf den Individualverkehr inhat das neue Tarifangebot allerdings noch keinen messbaren Einfluss. Für die Untersuchung wurden im Online-Access-Panel von infas quo 1.115 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren auf Basis einer Quotenstichprobe befragt. TomTom hat aufgrund der in Autos verbauten Technik für 27 deutsche Städte die Fahrzeit für 10 km im Tagesverlauf sowie die Anzahl der Staus und die Staulänge an definierten Tage im April und Mai gemessen und verglichen.

#Meist gelesen

+ Warum durch deutsche Führungsetagen ein unsichtbarer Riss geht

+ Die Systematik qualitativer Marktforschung

#Das Letzte

Nicht erst seit der Lidl-Kampagne mit der Kreislaufflasche schaut man genauer auf dieder Unternehmen. Jetzt hat diegegen Beiersdorf und gegen die Drogeriemarktkette dm geklagt. Mit Erfolg.hat diese Woche vor dem Landgericht Hamburg eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben und sich darin zu mehr Transparenz bei der Bewerbung der Produkte verpflichtet. Undwird ebenfalls eine strafbewehrte Unterlassungserklärung wegen der Nutzung des Begriffs „klimaneutral“ abgeben, heißt es in der Presseerklärung der Deutschen Umwelthilfe weiter. Denn es zeigte sich, dass ein Waldschutzprojekt in Peru, das für Klimakompensation angeführt wird, nicht den erwartetet Beitrag leistet. Zusätzlich muss sich dm für die auf circa 100 Produkten genutzte Aussage, diese Produkte seien „umweltneutral“, verantworten. Gegen mittlerweile 21 Unternehmen hat die Deutsche Umwelthilfe seit Mai 2022 juristische Verfahren initiiert.