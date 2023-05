In Deutschland wurde im letzten Jahr laut Statista mehr für Kaffee ausgegeben als in Italien (240 Euro/Kopf zu 190 Euro/Kopf). Das hängt natürlich auch mit den Preisen zusammen, so ist Dänemark bei den Ausgaben für Kaffee mit 1170 Euro/Kopf führend. Eine Berechnung aus 2021 zeigt zudem, dass in Luxemburg 925 Tassen pro Kopf getrunken wurden - im Deutschland waren es nur 450. Ohne Röstaromen geht es hier weiter mit Nachrichten von Esomar, NIM, Caplena, Ipsos, mindline und Pilot.

#Interim verlängert

Laut der News-Plattform MRWeb wirdseine Aufgabe als Interims-Generaldirektor beibis zum September 2024 verlängern und so für Kontinuität in dem Verband sorgen. Am vergangenen Freitag hatte Esomar seine Mitglieder informiert, das CEOihr Amt niederlegen werde ( wie wir gestern berichteten ). Bretcha, der 2019/2020 Präsident des Verbandes war und seine Tätigkeit bei Netquest Ende Februar eingestellt hat, war im März als Interims-Generaldirektor ernannt worden.

#Longread

drängen in Unternehmen vehement auf schnellen, grundlegenden Wandel zur Nachhaltigkeit, während ältere Führungskräfte zurückhaltend agieren und bestehende Systeme behutsam verändern möchten. Dies zeigt die diesjährige Studie „“ des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und des St. Gallen Symposiums. Warum durch deutsche Führungsetagen ein unsichtbarer Riss geht, lesen Sie hier.

#Last Call

, das ist das Thema von Caplena, die schon lange mit KI-Modellen arbeiten. Klar, dass sie auch Chat GPT im Blick haben. Maurice Gonzenbach, Co-Founder von Caplena und Machine Learning Engineer, wird im Deeper Insights Day von planung&analyse zeigen, wie die Genauigkeit und Qualität der KI-Modelle verbessert werden kann. Mit praktischen Beispielen aus der Branche. Jetzt noch anmelden zum kostenfreien Online-Seminar morgen, 24. Mai 11 bis 12 Uhr.

#Generationen

#Neue Sparte

Ein umfassendesund ihrer Haltungen in Hinblick auf verschiedene gesellschaftspolitische Themen wollte die Konrad Adenauer Stiftung gewinnen und beauftragte das Institutmit einer Studie zu sozialer Gerechtigkeit, Rente, Klimawandel und mehr. Ein Hauptergebnis:ist kein Konfliktthema, welches zwischen den Generationen verhandelt und ausgetragen wird. In qualitativen Fokusgruppen diskutierten die Teilnehmenden sowohl innerhalb ihrer Generationen als auch in altersheterogenen Gruppen. Dieder Gesellschaft und die Beherrschung des Wandels hingegen wird in allen Altersgruppen diskutiert und ist zum Teil auch mit Angst behaftet. Unsicherheit herrscht auch über eigene Entscheidungen, etwa in Bezug auf Rente oder Ausbildung. Noch ein interessanter Fakt: In den neuen Bundesländern wird der Zustand der Gerechtigkeit zwischen Ost- und Westdeutschland angesprochen und schlecht bewertet. In den alten Bundesländern werden Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern nicht thematisiert.Die mindline GmbH hat miteine neue Marke geschaffen. Verantwortlich dafür zeichnen die mindline-Managing-Direktoren Stefan Ruthenberg, Antje Gollnick und Michael Briem. Das Institut mindline macht mit 150 Mitarbeitenden an drei Standorten zuletzt 22 Millionen Euro Umsatz und zählt damit hierzulande zu den zehn größten Anbietern. Arbeitsschwerpunkte liegen in den Branchen FMCG sowie Retail, Dienstleistungen, Gebrauchsgüter, Telekommunikation/ IT, Finanzen, Energie und Medien. Die Sparte mindline engage habe vor allemim Bereichund

#Das Letzte

Es war still geworden umDoch immer mehr Händler oder Marken bieten inzwischen die Möglichkeit, Produkte über AR-Features virtuell anzuprobieren. Ein Selfie wird dabei mit dem Produktbild kombiniert und dadurch entsteht ein „Anprobe-Effekt. Laut dem Pilot-Radar in seiner 46. Welle finden vor allem die jüngeren Zielgruppen dieses Feature gut. Das sagen in der Befragung (n=1000) 42 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und die Hälfte der 30- bis 39-Jährigen. In den höheren Altersgruppen bricht das Interesse dann allerdings deutlich ab. Als wichtigstes Argument für diegilt, dass die Umwelt geschont werde, da unnötige Rücksendungen, Transportwege und Müll vermieden werden (77 Prozent). 70 Prozent sehen eine Verbesserung ihres Einkaufserlebnisses und glauben, dass sich dadurch Fehlkäufe reduzieren. Und 66 Prozent schätzen daran, dass sie dadurch einean Stilen und Farben hätten als in einem Geschäft.