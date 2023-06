IMAGO / imagebroker

Die Inflationsrate in Deutschland ist weiterhin rückläufig und wird im Mai 2023 voraussichtlich +6,1 Prozent betragen. Lebensmittel sind allerdings immer noch teuer. Der Spiegel berechnete, dass zum Beispiel ein Eis mit drei Kugeln für eine vierköpfige Familie 21,60 Euro kostet. Da ist für manche Familien der Etat für einen Urlaubstag erschöpft. Wir hoffen, Sie lassen sich das Eis dennoch munden und haben in Wichtiges&Mehr heute folgende News für Sie parat: Jenny Romaniuk auf der p&a Insights23, David Smith auf der Esomar Connect, Bekanntheit von Fleischersatz, Fortbildung gratis und ein ganz besonderer Supermarkt in der Ukraine.

Teilen

#Jenny Romaniuk auf der p&a Insights Jetzt sind wir weitgehend fertig mit dem Programm für die #Insights23. Es enthält viele spannende Sessions und tolle Vortragende. In diesem Jahr ist uns ein besonderer Coup gelungen. Spätestens seit dem Vortrag von Alexander Falser von Tchibo im vergangenen Jahr ist das Stichwort „mentale Verfügbarkeit“ in aller Munde. Seinen Ursprung hat es im Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science an der University of South Australia. Associate Director des Instituts ist Jenni Romaniuk. Und sie kommt zu uns nach Frankfurt! Ihr neues Buch hat sie mit im Gepäck und wird uns ihre neuesten Erkentnisse zu Forschungsmethoden zur Marke präsentieren. Jetzt sind wir weitgehend fertig mit dem Programm für die #Insights23. Es enthält viele spannende Sessions und tolle Vortragende. In diesem Jahr ist uns ein besonderer Coup gelungen. Spätestens seit dem Vortrag von Alexander Falser von Tchibo im vergangenen Jahr ist das Stichwort „mentale Verfügbarkeit“ in aller Munde. Seinen Ursprung hat es imfor Marketing Science an der University of South Australia. Associate Director des Instituts istUnd sie kommt zu uns nach Frankfurt! Ihr neues Buch hat sie mit im Gepäck und wird uns ihre neuesten Erkentnisse zu Forschungsmethoden zur Marke präsentieren. Wer Romanium sehen will, sollte sich jetzt zur Insights anmelden #Longread Die beiden deutschen Esomar-Repräsentanten, Christoph Welter und Dirk Frank, organisieren für den 15. Juni ein Meeting Esomar Connect in Frankfurt. Zu den geladenen Gästen zählt der ehemalige Esomar Präsident David Smith, der über die Zukunft von Insights-Professionals in Zeiten des technischen (KI)Fortschritts nachgedacht und mehrere Szenarien entwickelt hat. Vorab sei verraten: der Erbsenzähler hat ausgedient. Christoph Welter hat David Smith für uns interviewt: Jetzt lesen: Die beiden deutschen Esomar-Repräsentanten, Christoph Welter und Dirk Frank, organisieren für den 15. Juni ein Meeting Esomar Connect in Frankfurt. Zu den geladenen Gästen zählt der ehemalige Esomar Präsident David Smith, der über die Zukunft von Insights-Professionals in Zeiten des technischen (KI)Fortschritts nachgedacht und mehrere Szenarien entwickelt hat. Vorab sei verraten: der Erbsenzähler hat ausgedient. Christoph Welter hat David Smith für uns interviewt: Jetzt lesen: "Das Modell ‚Business as usual‘ ist massiv bedroht" Den Beitrag gibt es auch in englischer Sprache . Jetzt lesen!