London putzt sich raus

Am Samstag ist es also soweit: Charles III. wird offiziell zum König gekrönt. Anfang April hatten 36 Prozent der Befragten in Deutschland vor, das Ereignis live im TV zu verfolgen. So das Ergebnis einer YouGov-Umfrage in Kooperation mit Statista. Gespannt werden wir am Wochenende auf die Einschaltquoten schauen. Heute geht es erstmal weiter mit Esomar, infas 360, Ipsos, FFIND und Tiktok.

#Köpfe

wird vom Magazin CIO View zu einer der zehn innovativsten CEO benannt und auf dem Titel des Magazins abgebildet. Khan wird als CEO von Esomar geehrt. In dem Beitrag wird Khans Karriere geschildert. Sie stammt aus einer armen Gegend in Großbritannien und hat sich nach oben gekämpft. Sie sagt: „Ich habe in meinem Leben auch viele harte Schläge und Rückschläge erlebt - aber jedes Mal habe ich aus diesen Erfahrungen gelernt und bin dadurch stärker und widerstandsfähiger geworden.“ Diese geprobte Resilienz hat sie auch derzeit nötig. Sie wurde im Juli 2022 zur CEO des Weltverbandes der Marktforschung ernannte, ist aber seit der verunglückten Präsidentenwahl von ihrer Aufgabe freigestellt. Im März wurde Joaquim Bretcha, ehemaliger Präsident von Esomar, als Interims-Generaldirektor vorgestellt. Diesen Vorgängen zum Trotz weist Esomar auf seiner LinkedIn-Seite begeistert auf die Ehrung für Khan hin. Die werden in dem Artikel übrigens mit keiner Silbe erwähnt.

#Longread: Wofür Daten alles taugen

Die Infas360 hat einenveranstaltet. Rund 100 Besucher folgten dem Ruf nach Bonn zur Telekom. Auf der Bühne standen vorwiegend Anwender und Praktiker, die wissen,in Wirtschaft und Wissenschaft. Jetzt den ganzen Beitrag lesen.

#Streaming

Eine aktuelle Studie von GroupM und Samsung Ads stellt fest, dassim Schnitt deutlich positiver wahrgenommen als im klassischen Fernsehen. Dabei wird Werbung in kostenfreien Streaming-Angeboten hinsichtlich qualitativer Kriterien wie(+19,6 Prozentpunkte/pp ggü. linearem Fernsehen),(+18,1pp) oder(+16,3pp) am besten bewertet. Doch auf die Menge kommt es an: Besonders in kostenlosen Umfeldern werden mehrheitlich bis zu zwei Spots pro Werbeblock akzeptiert (72 Prozent). Längere Werbeeinblendungen mit sechs und mehr Spots sind in allen Smart TV-Formaten wenig willkommen. Für die Studie „How to reach Smart TV Users“ wurden im Januar 2023 in einer quantitativen Online-Erhebung deutschlandweit 3.156 Konsumenierende zwischen 18 und 69 Jahren befragt, die in den letzten vier Wochen auf einem im Haushalt vorhandenen, ohne Peripheriegeräte mit dem Internet verbundenen TV-Gerät Streaming-, Video on Demand- oder Mediatheken-Angebote genutzt haben.

#Last Call

Warum man mit gelernten Bilderwelten kognitive Immunität erzeugt und wie man zum Themaentwickelt. Das erfährt man beim Deeper Insights Day von planung&analyse und Ipsos amvon 11 bis 12 Uhr. Die Anmeldung zum kostenfreien digitalen Seminar ist noch möglich.

#Auf der Suche nach innovativen Lösungen

Sponsored Post: FFIND verstärkt mit Markus Albrecht als neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende FFIND-Business konzentrieren, das sich durch eine starkeauszeichnet. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

#Das Letzte

Ausgerechnet die Video-Plattform, die zum Dauer-Klicken lädt, will junge Menschen dazu inspirieren, mal wieder zum Buch zu greifen. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control wird künftig monatlich eine eigene „Booktok“-Bestsellerliste herausgegeben . Auf die Liste soll jeden Monat die 20 Bücher kommen, die in der Community am heißesten diskutiert wurden. Die erste Liste wurde gerade auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht. Auf Platz eins lag „Die Mitternachtsbibliothek“ von Matt Haig, dahinter „Die 1% Methode“ von James Clear und „Nur noch ein einziges Mal“ von Colleen Hoover.