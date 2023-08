Schlafendes Mädchen

Ein neues Spiel von Pokemon „begleitet“ Kinder jetzt beim Schlafengehen. Im wahrsten Sinne. Das Handy soll nachts mit ins Bett und das Mikrofon soll eingeschaltet sein. Das berichtet Netzpolitik.org und hat auch gleich Daten- und Verbraucherschützer dazu befragt. Die Meinung: „übergriffig“. Neue Ideen sind nicht immer gut. Heute wünschen wir allen eine gute Woche und haben bei Wichtiges&Mehr News von GfK Consumer Services, Nordlight Research, Circana, Hans Böckler Stiftung und den amerikansichen Keynotespeaker der GOR im Interview.

In der vergangenen Woche haben wir über das Ende des Marktforschungstestmarkt Go2Market berichtet. Ein Grund war laut Branchenkreisen die Zurückhaltung der Industrie - ob der angespannten Konjunkturlage -und daher weniger testen zu müssen. Der Marktforscher Circana – ehemals IRI und NPD – bestätigt diese Aussage nun für Europa: 2022 wurden 144.432 neue Produkte auf den Markt gebracht. Das waren 16,5 Prozent weniger als im Jahr 2021. In Frankreich war dersogar bei 27,4 Prozent. Hersteller wie Händler hätten sich auf ihr Kernsortiment konzentriert, um die Verfügbarkeit in den Regalen aufrechtzuerhalten. Die Industrie war im vergangenen Jahr von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Verpackungsmaterialien betroffen. Die meistenkämen von kleinen und mittleren Herstellern, die schnell reagieren könnten. Von diesen Produzenten kamen drei Viertel der neu eingeführten Produkte. Sie konnten damit allerdings nur 68 Prozent zum Gesamtumsatz mit neuen Produkten beitragen. Während große Markenartikler nur ein Viertel der neuen Produkte auf den Markt brachten, konnten sie 32 Prozent am Umsatz mit neuen Produkten generieren, errechneten die Forscher von Circana

#Longread: Methodenforscher

Auf derAnfang September geht es wie immer um Umfrageforschung. Ein Schlüsselthema des Veranstalters DGOF und von. Der us-amerikanische Forscher mit niederländischen Wurzeln spricht über bevölkerungsrepräsentative Umfragen, Wearables und kontextbezogene Daten. Was den Vortrag so spannend macht, verrät er planung&analyse vorab im Interview, welches in englischer und deutscher Sprache vorliegt.

#Mode-Segmentierung

Die TextilWirtschaft (Wie p&a aus der dfv Mediengruppe) berichtet über die Neuentwicklung der. Basis sind die Kaufdaten von tausenden Konsumentinnen und Konsumenten. Für das GfK Consumer Panel Fashion werden die Angaben von 14.000 Menschen, aus 7000 Haushalten zu ihremerfasst. Welche Bekleidung sie wo, zu welchem Preis gekauft haben, ob dabei der volle oder ein reduzierter Preis bezahlt wurde und mehr. Der Blick auf das gewöhnliche Konsumverhalten ermögliche die Einschätzung des kommenden Modekonsums, erklärt Petra Dillemuth, Account Director bei GfK Consumer Services (herausgelöst aus der GfK und zum Verkauf stehend). Im Angebot hat sie sieben neue Fahion Styles von „Anspruchsvollen Modebewussten“ über „Bedarfsorientierte Bestseller“ bis „Preissensible Vielkäufer“.

#Nachholbedarf

Laut dem "" von Nordlight Research habennoch deutliches Entwicklungspotenzial in den sozialen Medien. Etwa 30 Prozent derbegrüßen die Präsenz von Energieversorgern in den sozialen Medien. Allerdings sehen die Befragten Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Qualität und Attraktivität der Inhalte sowie Interaktionsangebote. Die Nutzer wünschen sich mehr Informationen und praktischen Nutzen statt reiner Werbung. Aktuell nutzen etwa sechs Prozent der Social-Media-Nutzer in Deutschland die Kanäle von Energieversorgern.

#Das Letzte

Zehn Jahre, nachdem derab dem ersten Lebensjahr in Kraft getreten ist, fehlen nicht nur zahlreiche Betreuungsplätze. Auch ein großer Anteil der erwerbstätigen oder arbeitsuchenden Eltern, die offiziell für ihr Kind einen Platz in der Kita oder bei Tageseltern haben, kann nicht auf eine zuverlässige Betreuung vertrauen: Gut 57 Prozent von ihnen waren in diesem Frühjahr mit Kürzungen der Betreuungszeiten und/oder sogar zeitweiligen Schließungen der Einrichtung aufgrund von Personalmangel konfrontiert. Das ist ein Ergebnis der neuen Welle der repräsentativen Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung , für die im Juli insgesamt mehr als 5000 erwerbstätige und arbeitsuchende Personen online befragt wurden. „Die Zahl ist ein Alarmsignal“ findet die Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche Direktorin desder Hans-Böckler-Stiftung.