Die Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) präsentieren eine neue Apfelsorte – mit einem außergewöhnlichen Namen: Cosmic Crisp. Gekreuzt wurden dabei die Apfelsorten Honeycrisp und Enterprise. Neben besonders langer Haltbarkeit soll der Apfel knackig sein (crispy) und die kleinen Pünktchen auf der Schale sollen an den Sternenhimmel erinnern (cosmic). Nun ja. Auch ein Jonathan hat seine Vorzüge. Mit Nachrichten von Goldbach, Asendia, Matto, IRI, The Insights Zoo, Murmuras, Forsa und Civey wünschen wir ein schönes Wochenende.

#Connected TV

Zum sechsten Mal führte Goldbach ihre jährliche DACH-Studie zur Nutzung und Verbreitung von Connected TV durch. Dieergab: Connected TV geniesst weiterhin in allen werberelevanten Zielgruppen eineund die Zusatzfunktionen werden von zwei Dritteln der Befragten genutzt. Ebenfalls sehr hoch ist dieauf dem Medium. Lesen

#Authentizität

Auch beim Online-Shoppen steigen die: 53 Prozent erwarten die Einhaltung von Lieferversprechen, den Einsatz für mehr Nachhaltigkeit (46 Prozent), transparente Lieferketten (45 Prozent) sowie klare Markenwerte (36 Prozent). Für die Marktstudie: Direktverkauf im Zeitalter des widersprüchlichen Käufers von Asendia, einem internationalen Versandanbieter, wurden weltweit 8.000 Online-Shopper und 800 Einzelhändler befragt. Außerdem sehen die befragten Kundenals Musterbeispiel für Nachhaltigkeit (41 Prozent); nur in den USA konnte(50 Prozent) mehr punkten.

#Meist gelesen im März

#Das Letzte

Inerhalten Männer mehr Gehalt als Frauen. Dies hat die Matto-Group mit Sitz in Zug herausgefunden. Sie hat sich auf die statistische Berechnung von Löhnen spezialisiert und festgestellt, dass das Gender Pay Gapist. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 24 privaten und öffentlichen Kernbereiche des Schweizer Arbeitsmarkts analysiert. Das Resultat: Im Durchschnitt müssen Frauen beim Gehalt mit 574 Franken weniger pro Monat rechnen. Das gilt auch für den öffentlichen Sektor, vor allem aber für die MINT-Fächer und in der Banken-Branche besteht die größte Differenz. In einer Mitteilung bezieht sich das Unternehmen auf eine Studie aus Dänemark , die Aufschluss über den Grund für die Gehaltslücke gibt: die Familiengründung auch als „“ bekannt.