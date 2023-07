Twitter soll nicht mehr Twitter heißen, sondern einfach X, so der Wille von Eigner Elon Musk. Auf das Hauptquartier in San Francisco wurde das X-Logo projiziert. Die Fangemeinde läuft sturm und Twitter-Mitgründer und langjährige CEO Jack Dorsey ruft zur Ruhe auf. Man solle sich einfach durch-x-en. Wir bleiben bei unserem Namen planung&analyse und bei Wichtiges&Mehr geht es heute um Wissenswertes von Skopos, Infratest Dimap, Destatis und dem Mercator Forum für Migration und Demokratie.

Bei der Skopos Group kümmern sich Angela Buschbeck und Lena Jochem um die Human Relations. Für sie kommt es beimauf den richtigen Mix an, das fängt bei der Rekrutierung an und hört bei der Aus- und Weiterbildung nicht auf. Sie wissen auch, man muss hartnäckig sein, umzu begeistern. Wie das geht, berichten sie in diesem Interview: Es braucht mehrere Touchpoints, um das Interesse zu wecken.

Das Berliner Startupwird an die indische Software-Firma Affinity verkauft. Die Marke bleibt aber erhalten. Der Kaufpreis soll nach Informationen von „ Gründerszene “ bei einer einstelligen Millionensumme liegen. Geplant ist eine Expansion in Europa, USA und Indien. Gegründet wurde die Firma 2016 von Pia Frey und ihrem Bruder Cornelius. Die FAZ erfuhr, dass das Unternehmen inzwischen profitabel sei und einen Umsatz im „mittleren einstelligen Millionenbereich“ generiere. Geld verdient das Unternehmen dabei hauptsächlich mit Werbung oder gesponserten Umfragen. Bei Opinary handelt es sich um ein Klicktool, das in Webseiten von Nachrichtenportalen eingebunden wird und auf den ersten Blick aussieht, als wolle es Marktforschung betreiben. Mit dem Tool werden einfache Fragen gestellt und nach dem Klick erfährt man, wie andere Menschen abgestimmt haben. Der eigentliche Zweck des Unternehmens ist es, Marken und Medien zu ermöglichen, „ihre Zielgruppen zu erreichen, zu verstehen und sie zu konvertieren“. So steht es auf der Webseite. Aber wie sehen das die Betrachter? Die FAZ ergänzt: „Amder Umfragen von Opinary gibt es immer wieder Kritik. Repräsentativ sind die Erhebungen nicht.“Wer hätte das gedacht? Probieren wir uns doch auch mal im #Infotainment: Was meinen Sie: Schaden solche Abstimmungstools dem Image der Markt- und Meinungsforschung? Hier geht’s zur Abstimmung auf LinkedIn.

#Polarisierung

Ertragen Sie Menschen, die anderer politischer Meinung sind als Sie? Oder besteht Ihr Freundes- und Bekanntenkreis vor allem aus Gleichgesinnten, die Ihnen bestätigen, wie recht Sie haben? Forscher desan der TU Dresden haben dies für Deutschland und neun weitere europäische Länder untersucht. Dafür hat YouGov im Herbst 2022 in zehn EU-Mitgliedstaaten (N=20.000) Menschen zu Zuwanderung, Krieg, Covid, Klimawandel, Sozialleistungen, Gleichstellung von Frauen und Umgang mit sexuellen Minderheiten befragt. Statt Einstellungsunterschiede zu politischen Themen zu erheben, misst die Studie die emotionale Bewertung von Personengruppen mit entgegengesetzten politischen Ansichten.heißt das Stichwort dazu und das Ausmaß variiert in Europa von Land zu Land. Italien weist das höchste Maß an affektiver Polarisierung auf, vor Griechenland und Ungarn. Im Gegensatz dazu sind die Befragten in den Niederlanden und Tschechien am wenigsten polarisiert. Deutschland liegt zusammen mit Ungarn und Spanien im Mittelfeld.

#Köpfe

Vizepräsident des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, wurde zum vierten Mal in Folge zum Vorsitzenden des Statistischen Beirats gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist erneut Thomas Herkner vom BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der Statistische Beirat berät das(Destatis) in Grundsatzfragen und spricht regelmäßig Empfehlungen zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik aus. Bauer vertritt den Statistischen Beirat zudem in der Kommission Zukunft Statistik (KomZS). Das Statistische Bundesamt feiert das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen ( p&a berichtete ).

#Das Letzte

Gestern hat die deutsche Nationalmannschaft 6:0 gegen Marokko gewonnen. Doch das Interesse an derist verhalten. Die Lebensmittel Zeitung recherchierte (Abo) „für die Konsumgüterbranche hat das Turnier augenscheinlich nur eine untergeordnete Bedeutung“. Rewe, Edeka, Aldi bleiben fußballfreie Zone. Auch ein Großsponsor wie Coca-Cola teilte mit, man sei zur Frauenfußball-WM in Deutschland nicht am Point of Sale unterwegs. Das ist allerdings dieSie startet die Kampagne #LetsTalkPeriods, mit der zu einem tabulosen Umgang mit der Menstruation aufgerufen wird – auch im Leistungssport. Die Marke wurde in diesem Jahr aus dem Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson herausgelösten und gehört zu dem Unternehmen Kenvue. Dieser ist offizieller Partner der DFB-Frauen und darf dementsprechend mit den Spielerinnen werben.hatte kurz vor der WM das Interesse in der Bevölkerung abgefragt: Drei Viertel der Deutschen (75 Prozent) interessieren sich weniger (28 Prozent) oder gar nicht (47 Prozent) für das Turnier. Bei Männern (28 Prozent) ist das Interesser größer als bei Frauen (20 Prozent).