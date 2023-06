Im „The future of retail report“ von Klarna hat man ChatGPT in die Zukunft blicken lassen. Die KI erwartet demnach, dass in zehn Jahren in den meisten Läden bargeldlos gezahlt werden wird. Außerdem werden Augmented Reality und VR-Technologien bis 2041 verstärkt beim Shoppen eingesetzt werden – sei es um Produkte virtuell auszuprobieren oder etwa Kleidung virtuell anzuprobieren. Dass bis dahin im stationären Handel nur noch Roboter und KI zum Einsatz kommen, davon geht ChatGPT allerdings nicht aus. Na, wenigstens etwas. Hier kommen unsere ohne KI-ausgesuchten Meldungen von Mediascale, Point Blank, Ipsos, Nordlight Research.

#Deeper Insights Day

Ideenwüsten, kreative Blockaden und das Gefühl, sich im Kreis zu drehen.ist kein einfacher Prozess – und trotzdem reicht manchmal ein kleiner Impuls, um ganz neue Perspektiven zu eröffnen. Wie genau das funktioniert, zeigt Francesca Canu von

#Multicolour

Der Juni gilt alshat in einer Studie eine sinkende Unterstützung der LGBT+-Rechte festgestellt. Immerhin: Eine klare Mehrheit (62 Prozent) der Deutschen befürwortet die rechtlicheDas sind sechs Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren. In Italien, Großbritannien, Kanada und den USA ist die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Ehen ebenfalls stark rückläufig. Am niedrigsten unter allen befragten Ländern ist die Zustimmung in der Türkei, wo sich nur ein Fünftel (20 Prozent) für die Ehe für alle ausspricht. Die Ergebnisse stammen aus der Ipsos Global Advisor-Studie "LGBT+ Pride 2023" . Bei der Online-Umfrage wurden zwischen dem 17. Februar und dem 03. März 2023 insgesamt n=22.514 Personen aus 30 Ländern über das Ipsos Online Panel-System interviewt. In Deutschland identifizieren sich elf Prozent der Befragten als LGBT+. In der GenZ (Jahrgang 1997+) sind es sogar 22 Prozent.



#Sozial versichert

Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) in einer Studie vonsagen, dass sie aufgrund kritischer Bewertungen in den sozialen Medien bestimmte Produkte/Angebote von Versicherern ganz bewusst nicht gekauft beziehungsweise abgeschlossen haben. Hingegen geben 16 Prozent der befragten Social-Media-Nutzer an, in den vergangenen Monaten Produkte und Angebote von Versicherern in den sozialen Medien entdeckt zu haben (über andere Nutzer, Content Creatoren oder Influencer). Knapp jeder zweite davon (= netto 7 bis 8 Prozent aller Social-Media-Nutzer) gibt an, eines dieser Versicherungsprodukte später auch gekauft oder abgeschlossen zu haben. Dies zeigt der aktuelle Branchenreport „Social Media für die Assekuranz – Zielgruppen, Potenziale & Perspektiven“ aus dem „Trendmonitor Deutschland“ des Marktforschungsinstituts Nordlight Research. Insgesamt wurden rund 2.300 Bundesbürger ab 16 Jahren zur Nutzung der sozialen Medien und speziell zu den Social-Media-Aktivitäten von Versicherern, Banken, Energieversorgern und Telekommunikationsdienstleistern befragt.

#Das Letzte

Jan Böhmermann hat mal wieder zugeschlagen. Sein Thema: Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk. Die Datenanalytiker Luca Hammer und Martina Schories haben für das ZDF Magazin Royale etwa 90 Prozent aller deutschsprachigen Tweets von Ende 2020 bis Anfang 2023 ausgewertet. Das waren insgesamt 1,3 Milliarden Tweets. Ihr Resümee: „Während sich vor allem Accounts aus kleineren Communities zurückziehen, indem sie weniger oder gar nicht mehr twittern, wächst der Anteil an Tweets aus der Gruppe vorwiegend rechter Accounts.“ Die Ergebnisse sowie die ganze Studie kann man hier einsehen