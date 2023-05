Wer wohl 2025 ins Bundeskanzleramt einziehen wird?

Am Brückentag erreicht uns über Ipsos die K-Frage die CDU/CSU betreffend, obwohl diese erst 2025 relevant wird. Friedrich Merz kann bei den Frauen kaum punkten (sieben Prozent), bei den männlichen Befragten mit 16 Prozent schon eher. Hendrik Wüst kommt bei den befragten Frauen auf zehn Prozent (männlich: 16 Prozent) und Markus Söder auf 22 Prozent. Letzterer kann auch bei 24 Prozent der befragten Männern überzeugen. Im Folgenden haben wir weitere Nachrichten von Ipsos, GS1 Germany, Zendesk und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.

übernimmt das Unternehmenfür einen ungenannten Betrag. Die Akquisition soll die Healthcare-Insights-Sparte in China stärken. Die 22 Mitarbeitenden werden zu Ipsos Healthcare Insights wechseln, Gründer Frank Ma wird das neue Geschäftsteam leiten. Shanghai Focus RX Research wurde 2008 gegründet und betreibt neben der Erforschung des Marktes für verschreibungspflichtige Medikamente auch Politik- und Umweltforschung, Marktexpansion, Produktstrategieforschung, Marketingmixforschung und Leistungsbewertung.

hat Atrify, Deutschlands bei weitem wichtigsten, an den US-amerikanischen Konkurrenten 1Worldsync verkauft. Der gehört der Investmentfirma Battery Ventures. Der LZ-Kollege Jörg Rode hat die gesamte Geschichte dieser Übernahme. Ein Vertreter von GS1 Germany versichert ihm gegenüber, diebleibe bei GS1 und damit in Deutschland.

Zendesk, Software für Customer Experience, integriert künftig. Dadurch soll sogenanntesmöglich werden. Bei Online-Einkauf sollen Unternehmen einen nahtlosen und personalisierten Kontakt mit den Kunden erhalten. Die Mitarbeiter im Kundenservice könnten zum Beispiel verworfene Warenkörbe erneut aktivieren und Lagerbestände anzeigen. Sie erhalten Überblick über Einkaufsverhalten und Produktpräferenzen der Kunden, durch Künstliche Intelligenz würden Empfehlungen automatisiert.

Bei derliegt Deutschland in Westeuropa unter den Schlusslichtern. Dies meldet das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) mit Vergleichszahlen aus einer Studie, die gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde. Unter 16 westeuropäischen Ländern belegt die Bundesrepublik bei den Männern Rang 15, bei den Frauen Rang 14. Wesentliche Ursache: eine erhöhte Zahl von Todesfällen aufgrund von. Spitzenreiter in der Lebenserwartung sind bei den Frauen Spanien und Frankreich, bei den Männern die Schweiz und Schweden.