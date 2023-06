Ein weiteres Fußball-Wochenende liegt hinter uns: Man City sicherte sich zum ersten Mal die Champions League und Unterhaching darf wieder 3. Liga spielen. Was werden wir in der Sommerpause vermissen? Die tollen, mitreißenden Reporterinnen und Reporter der Sportschau-App. Radio at its best. Am Anfang der neuen Woche erreichten uns Nachrichten von Kantar, M3 Global Research, BBSR, moweb, YouGov, Intervista, Statista.

#Trennung

kündigt an, sein verbliebenes Healthcare-Business anzu verkaufen. Es geht um eine Unit von, dem früher unter Lightspeed bekannten Panel, und um(KMHR), eine Abteilung von Kantar Media. Hier wurde unter anderem die MARS Consumer Health-Studie erstellt. M3Global Research ist ein ursprünglich in Japan von Sony gegründetes Unternehmen, seit dem Jahr 2000 an der Börse ingelistet. M3 Global Research bietet eigene Panels mit verifizierten Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, die 27 Länder abdecken, sowie qualitative und quantitative Methoden. Vor zwei Monaten erwarb M3 Global das französische Unternehmenund ein Jahr zuvor das deutsche Unternehmenin Hilden. Die Namen der jeweiligen Betreiber bleiben erhalten. Neben Marktforschung ist das Unternehmen auch in der medizinischen Bildung aktiv. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang nächsten Monats erwartet und steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses rechtlicher und anderer Verfahren. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

#FAMS berichten

#Details

studiert aktuell im Master Politikwissenschaft und arbeitet Teilzeit in seinem Ausbildungsbetrieb der Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR. Der 28-Jährige ist davon überzeugt, dass seine Ausbildung zum FAMS ein wichtiger Baustein für seine methodischen Kompetenzen ist. Daher sagt er: „.“ Was Julian noch sagt, lesen Sie hier.



Gestern in den Nachrichten ging es häufig um die Studie von Plan International „ Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. “ Hier ein Blick auf dieund Vorgehensweise: Befragt wurden vom 9. bis zum 21. März 2023 1.000 Männer und 1.000 Frauen; in die Auswertung flossen die Aussagen von 949 Frauen sowie 947 Männern ein, da 104 Personen die Fragebögen fehlerhaft ausfüllten. Die Online-Befragung wurde imvon Mo-Web durchgeführt; die Koordination und Analyse erfolgten über das Marktforschungsinstitut transpekte. Bei der Online-Auswahl der Geschlechter für die Fragebögen konnte männlich, weiblich und divers angekreuzt werden. Im Bericht heißt es weiter: Um die Repräsentativität derzu sichern, wurden auf Basis der amtlichen Statistiken Quoten-Vorgaben gemacht. Definiert wurden pro Geschlecht (männlich / weiblich) drei(18-24 Jahre, 25-29 Jahre und 30-35 Jahre), die mitin zwei Abstufungen (ohne Abschluss bis mittlerer Abschluss / Hochschulreife und abgeschlossenes Studium) kombiniert wurden. Erfahrungsgemäß befinden sich in Online-Panels eher Personen mit etwas höherer Bildung, einer gewissen Computer-Affinität und einer natürlichen Neugierde und Mitteilungsbereitschaft. Hier wurde durch die Bildungsquote „ohne Schulabschluss / Hauptschulabschluss / mittlerer Schulabschluss“ gegen gesteuert. Unabhängig davon wurden Fallzahlen für die regionale Aussteuerung der Stichprobe vorgegeben. Dazu wurden vier Gebiete definiert (Nord, West, Süd, Ost) und die jeweils gewünschten Fallzahlen vorgegeben. Somit bildet die Stichprobe der Befragten die Gesamtbevölkerung im Alter von 18 bis 35 Jahren pro Geschlecht in den drei vorgegebenen Merkmalen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ab.

#Camping

Zwölf Prozent der von YouGov Befragten sagen, sie seien seit der Pandemie einem Camping-Urlaub aufgeschlossener gegenüber als noch vor Corona. 21 Prozent hielten im Mai 2023 einen. Am ehesten würden 35 Prozent mit dem Wohnmobil losziehen, 23 Prozent sind für die eher „noble“ Variante zu haben und würden einen Camping-Bungalow wählen. YouGov hat 2.038 Personen zwischen dem 10. und 12.05.2023 befragt. Allerdings bleibt dieeinem Campingurlaub ablehnend gegenüber: 74 Prozent der Befragten geben an, dass es unwahrscheinlich für sie sei, diesen Sommer einen Campingurlaub zu machen.

#Köpfe

ist seit April 2023 bei intervista als Online Fieldwork & Panel Managerin tätig. Sie hat einen Masterabschluss in Psychologie an der Universität Zürich und kümmert sich jetzt um Feldprojekte, selektiert passende Stichproben für komplexe Studiendesigns und sichert die Qualität im Bereich Datenerhebung.

#Das Letzte

Seit 1972 sterben in Deutschland mehr Menschen als geboren werden. 2022 hat sich diesesmit 327.000 Menschen den vorläufigen Höhepunkt erreicht, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Statista hat in einer Grafik die zu erwartenden Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten zusammengefasst.