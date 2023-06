Wann werden die Regionen die geschlechtsspezifische Ungleichheit bei dem derzeitigen Tempo voraussichtlich aufholen?

Im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums werden seit 2006 Statistiken zur Gleichberechtigung bezüglich Einkommen und Vermögen, Führungspositionen, Gesundheit und Lebenserwartung sowie Bildung ausgewertet. Die Forschenden sehen dabei durchaus Chancen auf Gleichberechtigung weltweit. Allerdings erst im Jahr 2154. In Wichtiges&Mehr haben wir heute Nachrichten von infas, horizoom, Bilendi & respondi und Marketagent.

#Auf der hohen Kante

Die, Dachgesellschaft von infas, infas quo, infas360 und infas LT, hatte zurgeladen. Das Unternehmen gehört zu den wenigen börsennotierten Marktforschern. Es konnte für das Jahr 2022 einenvon 42,15 Millionen Euro vermelden, was einem Zuwachs um 3,1 Prozent entspricht. Das EBIT liegt bei 3,9 Millionen Euro, die Umsatzrentabilität bei 9,3 Prozent. Der ausgewiesenenin Höhe von 2,7 Millionen Euro wird zu einem kleineren Teil (450.000 Euro) an die Aktionäre und Aktionärinnen ausgeschüttet. 2,3 Millionen Euro bleiben als Gewinnvortrag im Unternehmen. Alle vier Unternehmen zusammen beschäftigen 320 Mitarbeitende. Derdieses Ergebnisses stammt von infas Institut für Sozialforschung mit einem Umsatz von 36,5 Millionen Euro und einer Umsatzrendite von über 13 Prozent. Derweil wurde auch schon der Konzern-Umsatz für das 1. Quartal 2023 publiziert: 9,5 Millionen Euro (+ 23,5 Prozent).

#Methoden im Blick

Wer den Geschäftsbericht der infas AG liest, wird auch ausführlich über die verwendeten Methoden der vier Töchter informiert. Dabei steht vor allem „“ immer im Fokus. So lautet auch der Titel des Impuls-Vortrags, denhalten wird. Und er fragt: „Reicht das?“ Anschließend wird diskutiert und da gibt es momentan genug Stoff. Wer das nicht verpassen will, sollte sich jetzt anmelden. Es gilt noch das Early-Bird-Ticket.

#Longread

Der neue Anbieter p&a berichtete ), gegründet von vier ehemaligen Gapfish-Mitarbeitenden, die mit dem Verkauf des Panels zu CINT kamen, will einiges im Panel-Geschäft anders machen. Was, das berichten Malte Freksa und Jonathan Heinemann im Gespräch mit planung&analyse.

#KI inside

Bilendi & respondi stattet sein bereits bekanntesmit einem ChatGPT-gestützten Assistenten aus. Gleichzeitig wurde das ursprünglich fürerfundene Instrument zu einer Multichannel-Plattform für kleine und große Stichproben ausgebaut. Umfrageteilnehmende können entweder einzeln über Social Messaging Apps oder über ein kollaboratives Webportal, auf dem sie miteinander interagieren können, befragt werden. Dabei führt- Bilendi Artificial Research Intelligence - einen großen Teil des Analyseprozesses automatisiert durch und liefert zudem Zusammenfassungen der Umfrageergebnisse aus unterschiedlichen Antworttypen (Texte, Bilder, Audio, Videos) - in 20 verschiedenen Sprachen.

#Schaden entstanden

Dashat durch den Skandal rund um Sophie Karmasin und Sabine Beinschab gelitten. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die dasunter n=520 österreichischen Marketingexperten durchgeführt hat. 64 Prozent glauben, dass das sogenannte Beinschab-Österreich-Tool die Mafo-Branche geschädigt hat. 10,5 Prozent sagen „Nein“. Der Rest ist unentschieden. Vor rund vier Wochen ist die Ex-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin laut „Der Standard“ vom Betrugsvorwurf freigesprochen worden. Allerdings wurde sie „erstinstanzlich wegen wettbewerbsbeschränkender Absprachen verurteilt“.. Der Skandal im Jahr 2021 in Österreich war rund um den Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz ans Licht gekommen. Er drehte sich um bestellte Umfragen, umgewidmete Studien und Absprachen in der Berichterstattung ( wir berichteten ).

#Das Letzte

Was Jürgen Trittin (ehemaliger Umweltminister) mit der Einführung des2003 nicht gelungen ist, scheint die EU vielleicht zu erreichen. Die Lebensmittel Zeitung schreibt: „Der DiscounterSüd prüft ab 2024 den Einsatz von-Systemen in Deutschland.“ Während es sich in Deutschland nur um einen Test handelt, rollt diebereits ein Tomra-Mehrweg-Pfandsysteme in 130 Filialen aus. Der Entwurf der EU-Kommission zurPPWR sieht für den LEH eine Mehrwegquote von zehn Prozent für alkoholische und nicht-alkoholische Getränke ab 2030 vor, bis 2040 soll eine Quote von 25 Prozent erreicht werden. Die Verhandlungen stehen jedoch noch am Anfang.