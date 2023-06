"Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität sein, neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes, wie etwa Pandemien und Atomkrieg." Diese Warnung stammt von führende Experten künstliche Intelligenz einschließlich des ChatGPT-Erfinders OpenAI, Sam Altman und erregt heute die Gemüter. Etwas weniger pathetisch, aber dennoch interessant sind unsere News in Wichtiges&Mehr von Pew Research Center, Rheingold Institut, Nürnberg Institut für Marktentscheidungen, mindline, Aimpower, Institut der Deutschen Wirtschaft, Respondi&Bilendi.

#Generationenfrage

#Longread

Aus Erfahrung können wir sagen: Eine Schlagzeile mit dem Wort GenZ klickt immer. Zu spannend ist es, zu erfahren wie diese Generation tickt, die vermeintlich ganz anders ist, aber die zukünftigen Kundinnen und Kunden ausmacht. Das amerikanische Pew Research Center hat sich durchaus selbstkritisch mit dem Thema beschäftigt und schreibt: „Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll sein kann, über Generationen zu sprechen. Es gibt jedoch einige wichtige Überlegungen dazu“: 1. Generationskategorien sind nicht wissenschaftlich definiert. 2. Menschen, die in der Nähe der Grenzen dieser Generationengruppen geboren sind, können sich unwohl fühlen. 3. Generationsbezeichnungen können zu Stereotypen und zu einer starken Vereinfachung führen. 4. Diskussionen über Generationen konzentrieren sich oft auf die Unterschiede statt auf die Gemeinsamkeiten. Konflikte erhalten mehr Aufmerksamkeit als Konsens. 5. Menschen verändern sich mit der Zeit. Junge Erwachsene waren schon immer mit einem anderen Umfeld konfrontiert als ihre Eltern. „Gehen Sie nicht davon aus, dass das, was Sie heute sehen, auch morgen so sein wird. Menschen verändern sich.“Stephan Urlings ist Managing Partner sowie Head of International Research beim Kölner Rheingold Institut. In unserem p&a-Heft mit dem Schwerpunkt Qualitative Forschung sprachen wir mit ihm über den derzeit recht fruchtbaren Boden für Quali-Forschung, über Kooperationen sowie schlaue Tools, die die klassischen Methoden ergänzen, und wie sich das Institut für die Zukunft fit macht. Weiterlesen…

#Fehlkäufe

60 Prozent der Menschen in Deutschland geben an, mindestens einmal im Jahr einen Fehlkauf zu tätigen. Dasspricht von dem 9-Milliarden-Euro-Problem . Die Studie deckt Unterschiede beim Einkaufsverhalten zwischen Generationen und Geschlechtern auf: Männer greifen zwar nicht häufiger, aber dafür teurer daneben. Auf die Frage nach dem teuersten Fehlkauf, der jemals begangen wurde, sagten Männer, sie haben im Durchschnitt über 2.500 Euro auf den Tisch gelegt, Frauen hingegen nur etwa 670 Euro. Jüngere Personen greifen häufiger daneben als ältere. Ihre Ausgaben für Fehlkäufe liegen etwa achtmal höher als bei den 60-74-jährigen. Die meisten Fehlkäufe werden online getätigt, die häufigste Reaktion darauf ist, das Produkt an den Händler zurückzugeben. Über die Hälfte der Fehlkäufe verbleiben jedoch – nicht selten ungenutzt – beim Kunden oder landen im Müll.