#Neue Aufgaben

Beiin der Schweiz übergibtan Lukas Theiler. Lüthi bleibt Verwaltungsratspräsident und wird sich u.a. verstärkt um den Ausbau des Deutschland-Geschäftes kümmern. Lüthi hatte nach der Übernahme durch YouGov im Dezember 2021 die Gesamtverantwortung für die DACH-Region übernommen. Zuvor hatte er ab 2017 LINK als CEO durch einen Transformationsprozess geführt.ist seit 2018 im Unternehmen als COO / CFO tätig,. Theiler hat einen Master of Science in Informatik und Psychologie der Université de Fribourg und startete seine berufliche Laufbahn in der Forschung zu den Themen „artificial intelligence and computer vision“. In verschiedenen Rollen in den Bereichen IT Engineering, Consulting und Management in national und international tätigen Grossunternehmen lag sein Fokus stets auf den Themen Kunden, Führung, Innovation, digitale Transformation und operational Excellence. Bei der LINK war Lukas Theiler zuvor für den Geschäftsbereich Services zuständig, seit Februar 2021 war er Deputy CEO.

#Sorgen ändern sich

In der aktuellen Befragung der „What Worries the World“-Studie von Ipsos werden die Inflation (46 Prozent), die Angst vorund sozialer Ungleichheit (35 Prozent) und der(29 Prozent) von den Befragten in Deutschland als besonders besorgniserregend wahrgenommen. Das Thema Einwanderung rückt zudem weiter vor im Sorgenranking: Seit September 2022 hat diese Besorgnis um elf Punkte zugenommen und liegt jetzt bei 27 Prozent. Dagegen schwinden die Ängste, wenn es um(zehn Prozent) und denin der Ukraine geht: Nur noch 21 Prozent sorgen sich um militärische Konflikte, das sind acht Prozent weniger als im Vormonat und damit der niedrigste Stand seit Kriegsbeginn. Für die Ipsos Global Advisor-Studie wurden online zwischen dem 25. November und dem 9. Dezember 2022 insgesamt 19.504 Personen aus 29 Ländern über das Ipsos Online Panel-System interviewt.