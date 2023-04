Klasse von FAMS an der Berufsschule in Hamburg mit Lehrerin Claudia Schreyer

In einer neuen Datingshow „Marriage Market“ bei Pro Sieben überlassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Partnerwahl völlig den Eltern. Klingt abgedreht, ist aber die Realität von Millionen Menschen, allerdings in Indien, Pakistan, China… Wir vermitteln Ihnen mit Wichtiges&Mehr News aus der Marktforschung und verkuppeln Sie mit Insights-Profis. Heute mit Vor-Ort-Besuch bei den FAMS, Human8 wird größer, Instinctif Partners und Truth, den Kundenverstehern der Rewe, und Fortbildung gratis mit den Deeper Insights Days.

Gestern hatten wir endlich mal wieder einen. In der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation BMK in Hamburg besuchten wir eine Klasse mitDie Räumlichkeiten und technische Ausstattung sind dort vorbildlich, die FAMS sind happy – mit Ausnahme der Wohnsituation. Die Schülerinnen und Schüler kommen neben Instituten in Hamburg auch aus Bremen und Hannover, manche gar aus Bielefeld und haben jeweils sechs bis sieben Wochen Blockunterricht. Da braucht es eine Bleibe. Die Klasse besteht aus acht Schülerinnen und Schülern. Kleine Klassen sind super für das Lernklima – das bestätigen die FAMS – für die Auslastung einer Schule sind sie allerdings nicht gut. Wir erfuhren, dass die Kultusministerkonferenz in Hessen bereits Konsequenzen gezogen und beschlossen hat, dass die Stauffenbergschule in Frankfurt im September keinen neuen Ausbildungsgang beginnen wird. Damit bleiben künftig nur noch drei Standorte für die FAMS-Ausbildung bestehen. Das ist sehr schade, denn mit den Azubis können Institute und Unternehmensabteilungen Fachkräfte gewinnen, die sie für ihre eigenen Belange ausbilden, die jedoch in der Berufsschule die gesamte Breite und Vielfalt der fürerlernen. Die Reportage zum Schulbesuch lesen Sie dann in Ausgabe 2 von planung&analyse. Infos zum Ausbildungsberuf FAMS gibt es zum Beispiel hier beim ADM

#Longread: Kundenversteher

Beim Einzelhändlernicht in den Hierarchiestufen vergraben, sondern im Unternehmen präsent. Nach einem Besuch in Köln können wir berichten: Wie schafft die Abteilung unter Leitung vonden Transfer von Insights, welche Instrumente für die Forschung wurden entwickelt und wie gelingt es,

#Jetzt noch nach Dubai

Kürzlich kündigte CEO Kristof De Wulf noch eine Pause an. Da war die Expansion in den Nahen Osten vermutlich schon beschlossene Sache. Mit einer Dependance in Dubai will– früher bekannt als InSites Consulting – seine globale Präsenz ergänzen. Leiten wird das MENA-Zentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten Kurt Thompson. Er baute bereits bei Synovate ein starkes Netzwerkauf. 2019 – vor der Übernahme durch InsSites Consulting – war er für ABN Impact in Indonesien zuständig und leitete bis heute dort ein Büro. Die Region sei vor allem für „unseren schnell wachsenden Kundenstamm in der Beauty- und Luxusindustrie“ attraktiv, heißt es in einer Mitteilung. Human8 hat in den vergangenen Jahren weltweit neun Unternehmen zugekauft und sich jetzt einen neuen Namen gegeben. Was sich an Ideen hinter der neuen Marke sonst noch verbirgt,

#Sorgen um die Zukunft

hat gemeinsam mit ihrer Marktforschungsfirmadenerhoben. Es geht um die Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Das Ergebnis: Gaben 2020 noch 57 Prozent an, dass sich die Entwicklung der Welt verschlechtere, sind es 2023 bereits 64 Prozent. Bei den konkreten Sorgen um die Zukunft stehen im Jahr 2023 die Umweltverschmutzung und der Klimawandel (84 Prozent, plus 2 Prozent) gemeinsam mit den negativen Auswirkungen der Inflation (84 Prozent, minus 2 Prozent) an erster Stelle. Aber auch der Ukraine-Krieg belastet mit 82 Prozent stark, ebenso wie eine soziale Spaltung der Gesellschaft (77 Prozent). Eine große Lücke klafft zwischen guten Absichten und dem tatsächlichen Verhalten.allerdings gibt es im Generationenvergleich bei dieser Frage unterschiedliche Ergebnisse: Teilnehmende der Gen Z (16–24 Jahre) sind am wenigsten der Meinung, ein nachhaltiges Leben zu führen. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland zu den Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und ihrer grundsätzlichen Einstellung im Kontext der aktuellen Herausforderungen befragt. Die Umfrage wurde zum vierten Mal in Folge durchgeführt und bestand aus schriftlichen Online-Interviews.

#Fortbildung gratis

Wer innovative Methoden im Detail verstehen will, besucht einen Deeper Insights Day. Die Online-Seminare von planung&analyse mit verschiedenen Partnern geben Gelegenheit zu Interaktion und Diskussion und zeigen, wie Sie Ihre Problemstellungen aktiv angehen können.

#Das Letzte

Im spanischen Sevilla wurde das European Centre for Algorithmic Transparency eröffnet. Es soll als Forschungseinheit die Durchsetzung des Digital Services Act (DSA) ermöglichen. Seine Aufgaben sind zum Beispiel KI-gestütztes Empfehlungssysteme, die diskriminierende Inhalte ausgeben, zu identifizieren. Welche Plattformen der besonderen Aufsichtsregelung unterliegen, soll "sehr bald" festlegen werden, heißt es von der Kommission. Der DSA und seiner Schwesterverordnung, der Digital Markets Act (DMA), wurden im vergangenen Jahr verabschiedet und sollen in vollem Umfang Anfang 2024 in Kraft treten wird.