Der Unternehmensberaterkauft weiterhin Daten- und Analysekompetenz hinzu. Jetzt wurde eine größere Beteiligung an dem japanischenerworben. Das börsennotierte Unternehmen Albert aus Tokio hat ein Data-Science-Team, das aus 250 fest angestellten Mitarbeitern und Vertragspartnern besteht und ist auf statistische Analysen, Data Mining, Textanalysen, Marketingforschung und Bildanalysen spezialisiert. Accenture steht imauf Platz 19. Wie MRWeb recherchierte , folgt die Übernahme auf die Akquisitionen von Analytics8 in Australien, Sentelis in Frankreich, Bridgei2i und Byte Prophecy in Indien, Pragsis Bidoop in Spanien, Mudano in Großbritannien sowie Clarity Insights, End-to-End Analytics und Core Compete in den USA.

#Schnelles Wachstum

Beim Deloitte Technology Fast 50 Award für Deutschland werden zwei Unternehmen der Branche mit ausgezeichnet.steht auf Platz 9 mit einem Jahres-Wachstum von 1.128 Prozent undsteht auf Platz 24 mit einem Wachstum von 434 Prozent in den vergangenen vier Jahren. An Platz 1 steht das Unternehmen, welches elektronische Geräte herstellt und in den vergangenen vier Jahren um über 6000 Prozent gewachsen ist.

#Diversity

Im Jahr 2061 werden in Großbritannienfast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung ausmachen - mit einem verfügbaren Einkommen von jährlich 575 Milliarden Pfund. Daher hat der Medienkonzern WPP (Kantar) gemeinsam mit GroupM und Ogilvy Consulting in einem zweijährigen Forschungsprojekt die Einstellung zu Konsum und Kommunikation von sozialen Fragen und Umweltthemen bzw. Nachhaltigkeit untersucht. Von den in Online-Interviews befragten Angehörigen ethnischer Minderheiten stimmten 72 Prozent der Meinung zu, dass sich Marken an Gesprächen über die Gleichstellung verschiedener Ethnien beteiligen sollten. Für 71 Prozent sindunddie wichtigsten Themen, über die Marken sprechen sollten. Die Ergebnisse unterscheiden sich von denen der rein weißen Bevölkerung im VK. Die Studie The Consumer Equality Equation umfasst einen qualitativen und einen quantitativen Teil.

#Fröhliche Weihnachten trotz Krise?

Es ist viel die Rede von Krise und schmalerem Budget. Aber das Weihnachtsfest wollen sich deutsche Verbraucher nicht vermiesen lassen und es traditionell feiern.planen 61 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten mit dem gleichen Budget wie im Vorjahr. Für die Weihnachtsstudie hat Nielsen IQ über 1.000 Personen in Deutschland online befragt. Die Ergebnisse zeigen: Gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise sowie eventuelle Lieferengpässe haben zwar Einfluss auf die Präferenzen und das Einkaufsverhalten der Konsumenten, eine. Die Studienmacherinnen von NielsenIQ Consumer Insights sehen viele emotionalen Aspekte, die hiesige Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Fest verbinden.

#Das Letzte

Qualitative Forscher schlüpfen gerne im übertragenen Sinne „in die Schuhe“ ihrer Forschungsobjekte, um diese wirklich zu verstehen. Ein Bieter bei einer Auktion in Amerika konnte jetztfür 218.750 US-Dollar ersteigern. Welche Vibrations da wohl noch rüberkommen? Gefunden bei Turi.