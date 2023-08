Trauermarsch am Earth Overshoot Day in München im Jahr 2020

Heute ist Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day), der Tag, an dem wir mehr natürliche Ressourcen verbrauchen als nachwachsen können. Wir sind ein wenig später dran als vor einem Jahr. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Menschheit gelernt hätte, sondern mit einer neuen Messmethode. Wie immer pünktlich und zumindest resourcenarm unser p&a Newsletter Wichtiges&Mehr mit einem Abschied von Go-2-Market, News von Iqvia, Tüv Rheinland und FanQ sowie #Köpfe und einer Lovestory.

#Läuft

Derweist für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar aus, das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn (EBITDA) steigt um 8 Prozent auf 864 Millionen USD. Der Geschäftsbereich Research & Development Solutions (R&DS) liegt bei knapp über 2 Milliarden USD mit einem Wachstum um 7,5 Prozent. CEO Ari Bousbib sagt: „Kommerzielle Kunden bleiben weiterhin vorsichtig und die Ausgaben haben sich noch nicht wieder ganz erholt.“ Für das 2. Halbjahr wird eine ähnliche Entwicklung wie in der ersten Jahreshälfte erwartet.

#Köpfe

hat sich nach 24 Jahren bei Happy Thinking People, das kürzlich von Human8 übernommen wurde, zur Selbstständigkeit entschlossen. Unter dem Label Brain + Passion fühlt sich die Freelancerin in vielen Branchen (Food&Beverage, Systemgastronomie, Finance&Insurance, Technology, Mobility, Media, PetCare, Gaming&Entertainment, Education, Fashion, Travel, Energy, Retail, Care&Health) zahlreichen Zielgruppen und diversen Methoden – Online und Offline – heimisch.

#Läuft schneller

Der. Das ist eine Voting-Plattform, auf der Fans von Profivereinen ihre Meinungen abgeben und diskutieren. FanQ sammelt und verarbeitet die Votings. Teil der Kooperation sind gemeinsame Umfragen und Studien mit den dort aktiven Fans etwa zu ihren Lieblingsvereine. Gestartet wird die Kooperation mit einer gemeinsamen Online-Umfrage zur Qualität, dem Design oder dem Preis-/Leistungsverhältnis von Merchandise-Produkten. Der TÜV Rheinland will Sportvereine dabei unterstützen, ihre Prozesse bei Themen wie Servicequalität, Nachhaltigkeit oder der Lieferkette systematisch zu verbessern und eventuelle ungenutzte Umsatzpotenziale zu erkennen.

#Das Letzte

Dieser Tage hören wir von vielen Dingen aus, die Realität werden. Nur: Die Abstände zwischen Fiction und Realität werden immer kürzer. Vor zehn Jahren erschien der Film „Her“, in dem sich ein von der Technik um ihn herum abgestumpfter Zukunfts-Mensch in eine künstliche virtuelle Frau verliebt. Heute berichtet die Süddeutsche Zeitung von einer Lovestory einer Amerikanerin mit einer KI. Sie hat ihn erschaffen, mit ihm geflirtet, sich verliebt und ihn schließlich geheiratet. Ihren Ex, der zwar aus Fleisch und Blut, aber weit weg in Alaska war, hat sie in die (Eis)wüste geschickt. Die Daily Mail titelte: "Love is in the A.I.R." Der Anbieter dieser erstaunlichen Dienstleistung heißt Replika. Der Slogan: The AI companion who cares.