In Europa sind die Menschen in der Schweiz vorn dabei, wenn es um die Ausgaben für Gartenpflege, -geräten und -dekoration geht. Laut Statista Market Insights werden dort pro Kopf rund 259 Euro ins Grün investiert. Gefolgt von Norwegen mit 247 Euro, den Niederlanden mit 244 Euro und Island mit 217 Euro. In Deutschland liegen wir bei 156 Euro (Angaben gerundet). Hier unsere Nachrichten von Faktenkontor, Toluna, LINK, EarsandEyes, Go2market und dem Institut der deutschen Wirtschaft für die Zeit zwischen Rasenmähen und Blumengießen.

#YouTube

Geht es um, so suchen mittlerweile 42 Prozent der Onliner gezielt Informationen zu Produkten und Dienstleistungen direkt beidenüber Suchmaschinen zu gehen. Das sind 2023 elf Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist YouTube der Top-Kanal über alle Altersgruppen hinweg. Die Generation Z informiert sich darüber hinaus über Instagram (55 Prozent), die ältere Generation Y auf Facebook (50 Prozent). Seit 2011 erfasst der Social-Media-Atlas jährlich die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland; er wird von der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben. Für die aktuelle Ausgabe wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzende ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage wurde im Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt.

#Karriere mit FAMS-Ausbildung

Vom Sprung ins kalte Wasser bis zum Studium und wieder zurück., Head of Marketing & PR bei, hat mit vier ausgebildeteaus ihrem Unternehmen gesprochen und sie nach ihrembefragt. Jetzt lesen!

#Validierung

Das Schweizer LINK Institut hat im Zuge einer Studie mitdie Repräsentativität seines Schweizer Panel validiert. Bei der durch Crosswind durchgeführten externen Validierung wurden dieaus einer Umfrage von LINK (n=1047)zum Fahrzeugmarkt. Für die Automarke Volvo beträgt die Abweichung weniger als fünf Prozentpunkte über alle Kantone hinweg, bei BMW und VW existiert eine Abweichung von höchstens 15 Prozentpunkten bei kleineren Fallzahlen. LINK hat in der Schweiz ein per Telefon rekrutiertes Panel.

#Probleme

Das österreichische Unternehmenist in einegerutscht. Das Verfahren wurde in Österreich am 16. Mai eröffnet. Der Testsupermarkt hatte bereits Ende April seinen Laden und die Dienstleistung ineingestellt ( p&a berichtete ). Der zweite Markt insollte bestehen bleiben. Die Lokalpresse berichtet hingegen , dass auch der Shop auf der Aachener Straße in Köln geschlossen sei. In dem Supermarkt wurden Innovationen angeboten, die nur von ausgewählten Panelisten gekauft werden durfte, die sich bereiterklärt hatten, Befragungen zu den Waren zu beantworten.

#Fortbildung gratis

Wer innovative Methoden im Detail verstehen will, besucht einen. Die Online-Seminare von planung&analyse mit verschiedenen Partnern geben Gelegenheit zu Interaktion und Diskussion und zeigen, wie Sie Ihre Problemstellungen aktiv angehen können. Unsere Online-Seminare finden über MS Teams statt, jeweils von 11 bis 12 Uhr. Und sie sind kostenfrei. Wir bieten:

20. Juni: How to Ideate: Von Insights zu Ideen. Mit Point Blank.

22. Juni: Effektive Kundensegmentierung – drei Ansätze für ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppen. Mit Skopos.



Jetzt direkt anmelden! Tiefe Einblicke garantiert.

#Das Letzte

Wer hat’s erfunden? Richtig, die Stuttgarter. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) veröffentlicht einenund demnach ist der Raumdie. Dort gibt es viel Geld für Forschung, hochqualifizierte Arbeitskräfte, zahlreiche Unternehmensgründungen und Patente. Das liegt natürlich an der stark ausgeprägten Autoindustrie, die zahlreiche gut ausgebildete MINT-Fachkräfte anzieht. Hier geht’s zum Ranking