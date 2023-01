Viel hat man auch in der Corona-Pandemie über die Gesellschaft, dengelesen. Björn Welzel und Carina Frisch wollen diesenkommen. Wie diese Woche berichtet, will das neugeründete Unternehmen Uranos ein führender Daten-Anbieter für KI-basierte Werteforschung werden. Im Interview erfahren Sie, wie das gelingen soll und was Sie auf demerwartet. Jetzt lesen.

Diereagiert auf ihre global agierenden Kunden und wird deshalb für Europa eine EU-übergreifende Unternehmensstruktur einführen. Dabei übernimmt, Managing Director Europe, die Verantwortung als Managing Director für die Unternehmensgesellschaften in Deutschland, Frankreich und Spanien. In dieser Funktion löst er in Deutschlandals Geschäftsführer der Schlesinger Group Germany GmbH ab.

#Sterbehilfe

Das Gesetz zur Sterbehilfe muss überarbeitet werden, seitdem das Sterbehilfeverbot 2020 vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Ipsos hat die Menschen in Deutschland gefragt, wie sie densehen. 55 Prozent würden es begrüßen, wenn Ärzte und Sterbehilfeorganisationen dazu berechtigt wären, beim Suizid zu assistieren. 15 Prozent sind strikt dagegen. Besonders mitzeigen sich große Unterschiede im Antwortverhalten. Die Gruppe der 18- bis 39-Jährigen stehen Sterbehilfe skeptischer gegenüber als die älteren Befragten: 24 Prozent sind für ein grundsätzliches Verbot, für 15 Prozent sollte Suizidassistenz nur durch nahestehende Personen erfolgen dürfen und 30 Prozent sind für Sterbehilfe durch Ärzte und Sterbehilfeorganisationen, solange diese keine finanzielle Aufwandsentschädigung erhalten. Dem stimmen auch die meisten in den anderen Altersgruppen zu: bei der Gruppe zwischen 40 bis 59 Jahre sind dies 36 Prozent und bei der zwischen 60 bis 75 Jahre 34 Prozent. Online wurden 1.000 Wahlberechtigte zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland zwischen dem 09. und 10. Januar 2023 befragt

#Social-Media Check

Soziale Medien spielen auch imeine wichtige Rolle. 79 Prozent der HR-Manager prüfen die Profile ihrer, 39 Prozent tun dies immer. Für die Personalbeschaffung nutzen 24 Prozent der Teilnehmer hauptsächlich soziale Medien und 23 Prozent LinkedIn. Diese Information liefert eine Studie von GetApp, eine Such- und Vergleichsplattform für Unternehmenssoftware . Die Studie untersucht, welche Folgen der Arbeitskräftemangel in deutschen KMU hat und wie Unternehmen diesem entgegenwirken, sowohl bei der Mitarbeiterbindung als auch im Recruitment-Prozess. In Bezug auf den Arbeitskräftemangel gaben 76 Prozent der befragten Personalmanager an, dass derzeit vor allembestehe. Für diese Umfrage befragte GetApp im September 2022 insgesamt n=1.483 Teilnehmer aus fünf Ländern, darunter n=293 Teilnehmer aus Deutschland. Die Befragten sind über 18 Jahre alt und kommen aus Unternehmen mit 2 bis 250 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen.

#Das Letzte

Es gibt nach wie vor, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) . Demnach wohnen sechs Prozent der Mieterhaushalte in Großstädten in beengten Verhältnissen – d.h. es gibt weniger Räume als Bewohner. Gleichzeitig leben ebenfalls sechs Prozent der Mieterhaushalte in großzügigen Wohnungen. Als großzügig wird eine Wohnungebung bezeichnet, wenn die Zahl der Räume die der Bewohner um drei übertrifft – zum Beispiel ein Single wohnt in einer Vier-Zimmer-Wohnung.