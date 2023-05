Barack Obama, ehemaliger Praesident der USA, aufgenommen mit Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler, im Rahmen seines Besuches in Berlin, 03.05.2023.

Wem kann man glauben? Und wer glaubt welchen Medien bzw. Quellen? Das Misstrauen in sogenannte Mainstream-Medien ist mit 21 Prozent in Frankreich am höchsten. In Dänemark dagegen sind nur neun Prozent skeptisch und in Deutschland sind es 14 Prozent (Statista Consumer Insights). Außerdem warnte Barack Obama gestern in Berlin vor Desinformation: „Manche jungen Leute glauben, alles, was sie auf Tiktok sehen, ist wahr. Wer auch immer das von euch auch denkt: Ist es nicht.“ So haben wir heute wie gewohnt ein breites Spektrum an Fachinformation für Sie dabei: Exeo, Rogator, Point Blank, Analytic Partners, Kantar, phaydon, ISOE.

Das neueist erst wenige Tage auf dem Markt. Das Potenzial in der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren liegt bei rund 27 Prozent und es verfügt damit über die Kraft, „den ÖPNV stark zu verändern und insbesondere die Tariflandschaft deutlich zu vereinfachen“, so Andreas Krämer, CEO der, der gemeinsam mitdie Studie OpinionTRAIN durchführt. Es wurde die Nutzung der Bahn aufvon 50 und mehr km pro einfache Fahrt in den Monaten vor dem Marktstart des Deutschland-Tickets erfasst und in Beziehung gesetzt. Das Ergebnis: Gut ein Drittel der deutschen Bevölkerung nutzt die Bahn auf diesen Strecken. Werden die Strukturen detailliert für einzelne Teilsegmente ausgewertet, lassen sich Treiber für den Kauf des Deutschland-Tickets bestimmen. Wichtig ist auch die Bekanntheit: In den letzten April-Tagen 2023 kommt das Deutschland-Ticket auf eine gestützte Bekanntheit (n=1.990 Personen ab 18 Jahren) von mehr als 90 Prozent und erreicht damit fast das Niveau des 9-Euro-Tickets. Unmittelbar vor Marktstart haben 13 Prozent der Befragten bereits ein Deutschland-Ticket im Besitz oder fest eingeplant, zusätzlich 14 Prozent planen die Nutzung in den nächsten zwei Monaten. Das entspricht einervon etwa 18,6 Millionen.

Zeitmaschine gesucht: Wer nur die aktuellen Bedürfnisse von Usern und Konsumenten erforscht, kann lange auf Innovation warten.von Point Blank weiß, wie man mitrichtig auslotet. Davon berichtet er beim Deeper Insights Day amwie immer von 11 bis 12 Uhr im kostenfreien Online-Seminar. Sie können sich jetzt direkt dazu anmelden. Und in unserem heutigen #Longread (aus der Print-Ausgabe 1/2023) bekommen Interessierte einen Einblick in die Erkentnisse.

, Senior Global Marketing Manager bei Analytic Partners, ist in das Board derberufen worden. Der Verband hat weltweit mehr als 800 Unternehmensmitglieder und will als Marketingverband das gesamte Ökosystem von Vermarktern, Martech- und Medienunternehmen zusammenbringen. Weitere neue Board-Mitglieder für Deutschland sind, GM Nutrition DACH and Business Lead for Scratch Cooking Europe bei Unilever., Head of Group Media bei der Deutschen Telekom., EU Head of Business Development bei Petal Ads (früher bekannt unter Huawei Ads) und, CEO Upday. Außerdem wirdneuer Country Director; gemeinsam ist sie mit Executive Chairund dem MMA Germany Board für das operative Management verantwortlich.Dasspielt in der Zeit vor der Tagesschau eine zentrale Rolle als verlässlicher Begleiter für entspannte Stimmung und Erleichterung. Das ergibt die Studie „Werbung im linearen Flow“ von ARD Media . In einer Kombination von quantitativen (n=3.100 16- bis 59-jährige Personen) und qualitativen Marktforschungs-Methoden (20 Online-Tagebücher, Tiefeninterviews und vier Fokusgruppen) haben die Instituten Kantar und phaydon research + consulting die Sehgewohnheiten und Motive erfragt. Die meisten Zuschauer wollen in dieserbeim Fernsehen Gemeinschaft erleben, suchen Halt und Anbindung an den Alltag. In vielen Haushalten verfolgen mindestens zwei Personen zusammen das aktuelle Programm (54,2 Prozent). Und: In dieser Verfassung sind die Zuschauer grundsätzlich aufnahmebereiter. Davon profitiert auch die Werbung. Dieam Vorabend im Ersten bis zur Hauptausgabe der Tagesschau liegt um rund 25 Prozent höher als beim Privatfernsehen in der Zeit nach 20 Uhr. Und die kritische Einschätzung von Werbung liegt am Vorabend im Ersten in diesem Vergleich sogar nur bei einem Drittel.

Die Wochenzeitung „ein und gewinnt damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Studie des Instituts für sozial-ökologische Forschung ISOE. Die Initiative heißt „Ein Quadratmeter für eine grünere Welt“ und geht so: Der Ausgabe 19 liegt je eine von zwei Samenmischungen aus heimischem Saatgut bei und die Leserinnen werden redaktionell zum Gärtnern animiert.Diese werden mit Hilfe einer KI von Forschenden der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ausgewertet. Sie bestimmen die verschiedenen Insektenarten und teilen die Ergebnisse mit den Lesern. Somit werden die Leserinnen und Leser selbst zu Forschenden. Zudem sind sie im Verlauf des Projekts aufgerufen, einen Fragebogen des ISOE über ihr Verhalten beim Gärtnern auszufüllen. Das Projekt erstreckt sich über die nächsten sechs Monate.