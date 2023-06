Die aktuellen sommerlichen Temperaturen haben die Diskussion um einen Hitzeschutzplan ins Rollen gebracht. In Frankreich etwa gibt es seit 20 Jahren einen solchen nationalen Plan mit vier Warnstufen, der von Kälteräumen bis hin zu möglichen Schließungen von öffentlichen Einrichtungen reicht. Für das Wochenende wünschen wir Ihnen ein schattiges Plätzchen und haben hier noch Lesestoff von Service Now, Smart Insights, DGOF, Point Blank und der Stiftung für Zukunftsfragen für Sie.

Datenbewusstsein

Diewird von 93 Prozent der Befragten in Deutschland mittlerweile als einer der wichtigsten Faktoren im Umgang mit Unternehmen angesehen. Ebenso wichtig sind problemlösende Kundendienstmitarbeiter (94 Prozent), Reaktionszeiten des Kundendienstes (92 Prozent) sowie nahtloser Service (91 Prozent). Der Schutz personenbezogener Daten rückt vor allem für die Befragten ab 35 in den Fokus. Personen zwischen 35 und 54 Jahren sowie die Gruppe 55+ sind mit je 95 Prozent ein bisschen sicherheitsbewusster als die Gruppe der 18‑ bis 34‑jährigen Verbraucher mit 89 Prozent. Die Umfrage, bei der 13.000 Erwachsene (ab 18 Jahren) in UK, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Schweiz, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten – darunter 2.000 Befragte in Deutschland – zu ihrer Einstellung zu Kunden‑ und Mitarbeitererfahrungen befragt wurden, wurde von ServiceNow in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut Opinium Research im Zeitraum von 15.03. bis 21.03.2023 durchgeführt.

#Echte Projekte

Daniel Framke ist Projektmanager bei smart insights und berichtet über seinen Werdegang als FAMS. In seinem Interview eröffnet er spannende Einblicke in die Ausbildung im Vergleich zu dem von ihm ebenfalls absolvierten Studium.

#Best Practice

Die Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung (DGOV e.V.) hat folgende Beiträge auf diefür dengenommen: „Better Together in Speed, Agility and Quality“ von Katja Birke & Christopher Kuptz (Produkt + Markt), „Application of AI: LLM Models in Practical Market Research with Special Focus on ChatGPT” von Andreas Woppmann, Tabea Weißmann (Advise Research) und Katrin Mattusch (Hochland Group), „Calm Down and Push the Predictive Demand Scoring (PDS) Button to Revitalize Brand Growth“ von Steffen Schmidt, Marianne Altgeld, Matthias Biedermann (LINK), Sara Jermann und Nikolas Petschen (Rivella) sowie „Deeper Target Group Understanding Through Artificial Intelligence" von Silke Moser (GIM) und Niklas Mrutzek (Erason).

#Last Call

Amgeht es um 11 Uhr um das Thema „“ Francesca Canu von Point Blank teilt anhand konkreter Beispiele Tipps und Techniken, um von Problemen zu Ideenräumen zu kommen. Werkzeuge und Methoden geben dabei Einblicke, wie Trendforschung als Ideation-Tool nutzbar wird und wie im Kreativprozess aus Insights zielgerichtete Lösungen entstehen.

#Das Letzte

Die Stiftung für Zukunftsfragen sieht eine zunehmendein Deutschland. Seit 2012 erhöhte sich die Sorge deutlich von 75 auf 91 Prozent. Über 20 Prozent aller Bundesbürger gelten dabei als armutsgefährdet, da sie weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens (3.813 Euro netto monatlich) erhalten.sind hiervon Personen ohne Schulabschluss, Alleinerziehende, Mitbürger mit Migrationshintergrund sowie Erwerbslose. Es gibt aber auch über 1,5 Millionenin Deutschland und 22 Prozent aller Haushalte verfügen über mehr als 5.000 Euro netto monatlich. Besonders häufig umfasst dieser Personenkreis Männer im mittleren Alter aus Westdeutschland, die gut ausgebildet sind und selbstständig arbeiten.