IMAGO / Cover-Images

Mick Jagger, 80

Happy Birthday. Mick Jagger wird heute 80. Doch der Sänger der Rolling Stones wirkt fit wie eh und je. Wie kann das sein? In RND ist zu lesen: Er schwört nicht auf Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll, sondern auf Sport. Manche sollen ihn sogar Mick Jogger nennen. Wir sollten vielleicht auch eine kleine Fitness-Einheit einlegen. Aber erst nach dem Lesen von Wichtiges&Mehr. Heute mit GfK, IFAK, Norstat, Kinder Medien Monitor und ChatGPT.

Teilen

#Übergang Langsam und allmählich wird sichtbar, wie sich die GfK neu sortiert. Während die GfK GeoMarketing GmbH den neuen Eigentümer begrüßt und sein Logo mit „An NIQ Company“ ergänzt, stellt sich das Kommunikationschef Kai Hummel. Seine Arbeit für die GfK ist Ende August erledigt. Er folgt GfK-Ex-CEO Peter Feld zum Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut. Vor seiner Zeit bei dem Marktforscher war Hummel bei WMF tätig gewesen, genauso wie Feld als CEO. #Longread „Toi, toi toi. Wir konnten auch in der letzten Zeit unsere offenen Stellen erfolgreich besetzen.“ Das sagt Kerstin Harth, bei IFAK zuständig für Kommunikation, Employer Branding und Mitarbeitergewinnung. Sie berichtet über die Strategie in der Region – etwa an Hochschulen – kontinuierlich präsent zu sein, um den Nachwuchs auf das Institut in Taunusstein aufmerksam zu machen. Initiativbewerbungen zeigen den Erfolg dieser Strategie. Aber, es sei tatsächlich schwieriger geworden, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. „Heute legen Jobsuchende – angefangen bei Werkstudenten, über Young Professionals bis hin zu Profis – andere Maßstäbe an die Wahl des Arbeitgebers“. Langsam und allmählich wird sichtbar, wie sich die GfK neu sortiert. Während die GfK GeoMarketing GmbH den neuen Eigentümer begrüßt und sein Logo mit „An NIQ Company“ ergänzt, stellt sich das GfK Consumer Panel mit einer neuen Webseite in englischer Sprache und ohne Verknüpfung zum Internetbereich der GfK sowie mit neuem Management auf. Stefan Heremans aus Belgien ist Präsident. Prominent gezeigt werden auch die Kennziffern des zum Verkauf stehenden Bereichs: 132.000 Haushalte und 1.500 Händler, 18 Millionen Purchase Acts, 2,5 Millionen SKUs, 16 Länder. Laut Pressemitteilung vom 6. Juli hat YouGov den Zuschlag für dieses "Filetstück der GfK" bekommen ( p&a berichtete ) damit das EU-Kartellamt die Übernahme von GfK durch NIelsenIQ erlaubt. Der Verkauf ist aber noch nicht durch alle Instanzen. Aus der zentralen Pressestelle in Nürnberg verabschiedet sich. Seine Arbeit für die GfK ist Ende August erledigt. Er folgt GfK-Ex-CEO Peter Feld zum Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut. Vor seiner Zeit bei dem Marktforscher war Hummel bei WMF tätig gewesen, genauso wie Feld als CEO.„Toi, toi toi. Wir konnten auch in der letzten Zeit unsere offenen Stellen erfolgreich besetzen.“ Das sagtzuständig für Kommunikation, Employer Branding und Mitarbeitergewinnung. Sie berichtet über die Strategie in der Region – etwa an Hochschulen – kontinuierlich präsent zu sein, um denauf das Institut in Taunusstein aufmerksam zu machen. Initiativbewerbungen zeigen den Erfolg dieser Strategie. Aber, es sei tatsächlich schwieriger geworden, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. „Heute legen Jobsuchende – angefangen bei Werkstudenten, über Young Professionals bis hin zu Profis – andere Maßstäbe an die Wahl des Arbeitgebers“. Weiterlesen