Unser Wichtiges&Mehr ist mal wieder vollgepackt mit Technik, KI und viel ChatGPT. Dabei ist heute der Schau-in-den-Himmel-Tag. Da gibt es allerhand zu sehen und zu träumen. Entspannung pur zum Wochenende. Aber bitte erst unseren Newsletter lesen. Mit einem Experten, der wirklich weiß, was Marktforscher mit schlauen KI-Tools anfangen können, Tools, die Durchblick schaffen: beim Medienkonsum, bei der Verpackungsgestaltung und bei Online-Panel. Mit Success Drivers, Gemius, PRS In Vivo, Pure Spectrum und Dan Ariely. Und dann kam gerade noch eine interessante Personalie von YouGov dazu.

, Gründer von YouGov, zieht sich von seiner Rolle als CEO zurück. Er wird als Aufsichtsratsvorsitzender weiter für das Unternehmen tätig sein und auch seinen Nachfolger gründlich einarbeiten, heißt es in einer Mitteilung. Das istund er beginnt am 1. August als CEO von YouGov. Hatch habe über 30 Jahre Erfahrung in den Branchen Marketing, Medien und Technologie. Zuletzt war der Brite Vice President Northern Europe bei Meta, zuvor 15 Jahre lang in wichtigen Funktionen beim WPP-Konzern. Der Wechsel war geplant, angekündigt und YouGov hatte eine internationale Suche für ihren neuen Chef durchgeführt. Shakespeare sagt zu dieser Gelegenheit, YouGov sei in “” und man verfolge weiterhin die Vision die “führende Plattform für Marketingdaten und Forschung in der Welt” zu werden. Übrigens planung&analyse hatte 2018 das Vergnügen mit Shakespeare über seine Strategie zu sprechen.

#Spielerei oder echter Mehrwert?

hat schon als kleiner Junge alles aus Computern rausgeholt, was damals (in den 80er Jahren) ging. Heute schreibt sein zehnjähriger Sohn Geschichten und löst Probleme mit ChatGPT. Nebenbei bringt er seinen Nachmittagsbetreuern so einiges bei. Buckler ist also genau der Richtige, wenn man wissen will, wie kann ChatGPT in der Marktforschung (sinnvoll) eingesetzt werden und welche Konsequenzen wird das haben. Weiterlesen und staunen

#Durchblick beim Medienkonsum

, ein Forschungs- und Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Warschau, arbeitet an einem Tool, dass, egal ob auf PC, Smartphones oder TV umfassen soll. Es handelt sich dabei nicht um eine Befragung der Zielgruppe, sondern die gemessene Nutzung von Internet, Fernsehen, einschließlich seines OOH-Publikums sowie Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gemius Audience ergänzt die bisherigen Tools des Unternehmens, die den crossmedialen Anzeigenkonsum messen. Inbegriffen sein soll künftig auch das sogenannte connected TV (cTV), also der Konsum jeglicher digitaler Inhalte auf dem TV-Gerät. Die Forschung basiert auf einem repräsentativen Panel der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, demografisch repräsentativ in Bezug auf das Geschlecht, das Alter, die Bildung und Größe des Wohnorts. Derzeit umfasst das Panel PC- und Hardware-Panelisten, die von dem Partnerunternehmen GapFish rekrutiert werden.

#KI und Verpackung

Am 25. April geht es beimum erfolgreiche Verpackungen mit Künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise entwickelt. Die Verpackung ist der wichtigste Brand Asset am POS. Als Botschafter der Marke ist sie „always on“. Für ein erfolgreiches Re-Design braucht es die Kraft Künstlicher Intelligenz und die Power menschlicher Expertise. Im Ansatz „AI Pack Sprint“ vonverbinden sich diese. Mithilfe der Datenbank mit mehr als 30.000 Fällen übernimmt die KI die Einordnung der Performance der Verpackung.und addiert das Wissen über Kategorie-Codes, kulturelle Umfelder und mehr. Beides zusammen bürgt für erfolgreiches Re-Design. Mehr beim kostenfreien Webinars Deeper Insights Days von PRS IN VIVO und planung&analyse am 25. April 2022 von 11 bis 12 Uhr.

#Score beurteilt Panelisten

will die Datenqualität seiner Panel verbessern. Dafür vergibt das ToolPunkte an die Panelteilnehmer. Zuvor wurde die KI mit 10 Milliarden Datenpunkten gefüttert und angelernt. Je stärker nun, desto geringer ist sein PureScore. Personen mit zu niedrigem Score werden von der Teilnahme an PureSpectrum-Umfragen ausgeschlossen. Das US-Unternehmen, das kürzlich eine Finanzspritze erhielt ( wir berichteten ), wird im deutschsprachigen Raum von Sebastian Wezel, Sales Director Central Europe, vertreten.

#Das Letzte

Derschrieb bis zum vergangenen Jahr im Wall Street Journal eine wöchentliche Kolumne. Leserinnen und Leser konnten alltägliche Fragen stellen und Ariely antwortete und streute hin und wieder Infos über Experimente und Heuristiken mit ein. Jetzt hat Ariely einengestartet. Er postet eine Frage mit zwei Antworten, seine eigene und die der KI. Zum Beispiel fragte jemand: „Wie groß sind die Chancen, dass ich meinen Neujahrsvorsatz, mich jeden Tag gesund zu ernähren, bis zum Sommer durchhalte?“ Die Follower auf LinkedIn dürfen abstimmen, wer die bessere Antwort gibt, und den Autor erraten. Das ist offenbar nicht ganz leicht. Bei den bisher gestellten Fragen wurde der Autor nur in rund einem Drittel der Fälle richtig identifiziert.