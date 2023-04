Der amerikanische Berater GeeenBook hat seine 30. Ausgabe seines halbjährigen Grit-Reports veröffentlicht. Die Daten stammen aus dem 3. und 4. Quartal des vergangenen Jahres, also noch vor der Veröffentlichung von Chat GPT. Das ist von Bedeutung, denn KI scheint immer mehr in der Branche angekommen. Mehr dazu demnächst. Heute Wichtiges von IIEX, Zappi, Otto, Nielsen IQ und PEW Research.

#Nachklapp IIEX

Kapazitäts- und krankheitsbedingt konnten wir in diesem Jahr die IIEX in Amsterdam nicht selbst verfolgen. Wir haben aber ein wenig gestöbert, um die Highlights für Sie zusammenzutragen.

* Klar, dass das Thema Chat GPT dabei sein musste. Steve Phillips, Gründer der ersten Automatisierungsplattform Zappi, sagte: „Ich glaube wirklich, dass das Jahr 2022 in 10 bis 15 Jahren für eine Sache bekannt sein wird - es wird nicht der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise oder die Inflation sein, sondern die Geburt einer wirklich skalierbaren KI“. Quelle: Research Live

* Mit dabei auf der Bühne waren einige uns gut bekannte (Ex)Startups: Quantilope, Caplena, Oculid, Horizon, Aimpower, Stravito. Alle standen auch schon auf der p&a Insights-Bühne.

* Ein sicherlich beeindruckender Vortrag stammt von Oksana Pleskova aus Kiew, die laut Research Live beschrieben hat, wie sie unter extremen Bedingungen und ohne alle technischen Hilfsmittel Marktforschung in der Ukraine betrieben hat: Qualitativ. "Unser primäres Ziel als Forscher ist es, die Menschen zu hören, zu verstehen und zu fühlen, und keine Technologie kann an dieser Stelle unsere Anwesenheit und unsere Fähigkeit, nebeneinander zu sitzen und zu reden, ersetzen."

#Führung

Am 12. April feiert der Unternehmerseinen 80. Geburtstag. Der Fachzeitschrift Textil Wirtschaft sagte er vor einigen Wochen auf die Frage nach dem persönlichen Erfolgsrezept: „Am wichtigsten sind die Mitarbeitenden. Sie müssen als Unternehmen die richtigen Menschen haben. Und. Die Führungskraft sagt heute nicht mehr im Einzelnen, was zu tun ist. Sie ist Enabler, die die Ziele und Rahmenbedingungen vorgibt. Die Teams entwickeln dann die entsprechenden Strategien. Das bedingt allerdings auch, dass man, die natürlich schnell korrigiert werden müssen. Entscheidend ist die Agilität. Wir müssen immer schauen, was die Kunden wollen und nicht, was wir wollen. Dann kommt der Erfolg schon fast von alleine.“Wir suchen noch nach gutem Input für unser kommendes Heft planung&analyse 2/2023 zum Thema Karriere/Nachwuchs/Führung. Gerne hier melden!

#Veggie wächst

Der Markt fürwächst. In Deutschland sogar besser als im europäischen Durchschnitt. Das ergibt eine Studie des Thinktanks Good Food Institute Europe , die dafür Daten vonin 13 Ländern ausgewertet hat. Mit pflanzlich basierten Lebensmitteln sind demnach im vergangenen Jahr in Deutschland 1,91 Mrd. Euro umgesetzt worden, das sind im Schnitt pro Kopf 23 Euro. Der Markt ist damit um 11 Prozent hierzulande gewachsen. Steigendes Potenzial sehen die Studienmacher bei Fisch und Meeresfrüchten auf pflanzlicher Basis.

#Das Letzte

Nein es ist nicht Jo Biden (80). PEW Research hat eine Analyse der 187 Mitgliedsländer der UN durchgeführt und festgestellt, es gibt acht ältere Regierungslenker in der Welt. Der älteste ist Präsident Paul Biya aus Kamerun. Er ist über 90 Jahre alt und seit mehr als 40 Jahren im Amt. Der jüngste Lenker ist übrigens der 37-jährige Gabriel Boric aus Chile.