Endlich ist es mal spannend in der letzten Woche der Bundesliga. Bayern patzt und Borussia gewinnt. Da werden sogar eingefleischte Nicht-Fans aufmerksam. Dies gilt hoffentlich auch für unsere heutigen News von Esomar, mindline, Integral Ad Science, Infratest Dimap, Innofact.

#Schweigen ist Gold

Derteilte in der vergangenen Woche seinen Mitgliedern mit, dass er sehr traurig mitteilen müssen, dass „unsere CEO,, den Verband Ende Juni verlassen wird, um sich auf ihre gemeinnützigen und nicht-geschäftsführenden Aufgaben zu konzentrieren“. Khan unterstütze Unternehmen in ihrer Frühphase, die sich mit „gender equity, data and tech“ beschäftigen. Zu gegebener Zeit werde dann ihre neue Position mitgeteilt, heißt es. Die Beziehung zu Esomar werde Khan indes fortsetzen, indem sie Teil der neuensein wird. Khan habe während ihrer Amtszeit „eine starke Führung, frische Perspektiven und etwas ganz Neues“ bei Esomar eingebracht, schreibt Poynter. In der Mitteilung wird kein Wort darüber verloren, unter welchen Umständen Khan den Verband zwischenzeitlich verlassen musste. Sollte ihre Abberufung im Zuge der verunglückten Präsidentenwahl im vergangenen Jahr ungerechtfertigt gewesen sein, hätten die Mitglieder dazu sicher gerne eine Klarstellung von Seiten der Verbandsspitze gelesen. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass Khans Buch „The Power of Women: Stop blocking and start empowering women at work“ demnächst erscheine und sie kürzlich zu einer der britischen Delegierten der UN-Kommission für den Status der Frauen ernannt wurde. Wer die ganze Geschichte nicht verfolgt hat, kann sie hier nachlesen.

#Deeper Insights Day

Das sogenannte „“ sowie diehelfen dem Unternehmen mindline mit Unterstützung von Aimpower Verpackungsdesigns zu optimieren. Wie das genau funktioniert, berichten uns Natascha Knipping und Felicitas Linhardt von mindline gemeinsam mit Julia Saswito von Aimpower beim

#Zusammenarbeit

, ein Unternehmen im Bereich der digitalen Mediaqualität, geht eine Zusammenarbeit mit Lumen Research ein, um moderne Eye-Tracking-Technologie und prädiktive Attention-Modelle auf den Markt zu bringen. Durch die Kombination der Technologie haben Unternehmen die Möglichkeit, zu verfolgen, welcheAufmerksamkeit geweckt haben und voraussichtlich zu einem Geschäftserfolg führen werden.

#Vertrauen in Demokratie

Diefragt nach 2019 zum zweiten Mal nach dem. Trotz Pandemie, Krieg, Klimakrise und Inflation ist die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie stabil und steigt sogar leicht. Dies ist ein Ergebnis einer Studie, diefür die Stiftung durchgeführt hat. Allerdings: Eine Mehrheit ist weiterhin unzufrieden und die Schere zwischen Ost und West hat sich weiter geöffnet. Auch Menschen, denen es ökonomisch schlechter geht, sind wesentlich unzufriedener. „Eine gerechte Verteilungspolitik ist auch gute Demokratiepolitik “, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Ein weiterer beunruhigender Befund:verfangen vermehrt, zumindest in Teilen der Bevölkerung im rechten politischen Spektrum. Die Studie basiert auf einer Befragung n=2.536 (1.658 per Telefon und 878 Online) von wahlberechtigten Deutschen ab 18 Jahren in Privathaushalten und wurde im Juli und August 2022 durchgeführt.

#Das Letzte

der Befragten einer Umfrage vonim Auftrag von ImmoScout24 haben bereits darüber nachgedacht,zu ziehen. In der Altersgruppe 30 bis 39 Jahre ist der Anteil mit 65 Prozent am höchsten. Ruhe, Nähe zur Natur und ein eigener Garten sprechen für einen Umzug in eine ländlichere Region. Für 54 Prozent sind es die günstigeren Wohnkosten. N=1.006 Menschen wurden befragt. Denbeobachten die Immobilien-Experten bereits seit der Corona-Pandemie, Deutschland-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr macht das Pendeln zumindest aus finanziellen Aspekten attraktiver.