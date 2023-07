IMAGO / Beautiful Sports

Was bringt die Woche? Heute darf die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Australien auf den Platz gegen Marokko ihr Können zeigen. Die Äußerungen von Friedrich Merz über mögliche Zusammenarbeit auf lokaler Ebene mit der AfD werden wohl die Sommerloch-Berichte über einen Löwen in Brandenburg ablösen (es war wohl ein Wildschwein) und bei Wichtiges&Mehr geht es um journalistische Schwächen, Statista Q, Innofact, Infas und eine Flick-Prämie in Frankreich.

Teilen

#Ahnungslos Am vergangenen Donnerstag wurde bei Markus Lanz erhitzt über einen Bürgerrat diskutiert. 160 zufällig ausgewählte Personen (die allerdings Quoten erfüllen) sollen dabei herausfinden, was Bürgerinnen und Bürger vom Staat erwarten. Seit 2019 fanden sieben bundesweite Bürgerräte statt. Dabei zeigte Lanz nicht nur sein Stichprobe zu ergänzen. Der Vorgang zeigt zwei Dinge: Das Wissen über Grundlagen von Umfragen ist nicht so weit verbreitet wie mancher Meinungs- und Marktforscher glaubt. Und genau hinzuhören ist ebenfalls selten geworden. Am vergangenen Donnerstag wurde beierhitzt über einendiskutiert. 160 zufällig ausgewählte Personen (die allerdings Quoten erfüllen) sollen dabei herausfinden, was Bürgerinnen und Bürger vom Staat erwarten. Seit 2019 fanden sieben bundesweite Bürgerräte statt. Dabei zeigte Lanz nicht nur sein Unverständnis über die Zufallsauswahl der Stichprobe (bei Minute 6:30), er sagte auch: “Bei Meinungsumfragen ist das Minimum 1.000 – besser noch 2.000, und besser noch mehr, um das zu haben, was man eine repräsentative Meinungsumfrage nennt”. Bei LinkedIN parierte Stefan Reiser vom Schweizer LINK-Institut: „Lieber Markus Lanz, das ist nicht korrekt.” Um dann ein paar Infos zur Zusammensetzung einerzu ergänzen. Der Vorgang zeigt zwei Dinge: Das Wissen über Grundlagen von Umfragen ist nicht so weit verbreitet wie mancher Meinungs- und Marktforscher glaubt. Und genau hinzuhören ist ebenfalls selten geworden. Die Bürgerräte sollen „beraten” und nicht die Regierung ablösen . Bei einem Expertenrat fordert auch niemand, dass alle Experten Deutschlands dort vertreten sind. Aktuell aktiv sind zwei Bürgerräte - zu „Bildung und Lernen“ seit Juli und zu „Ernährung im Wandel“ ab September. Letzterer soll bis zum 29. Februar 2024 dem Bundestag seine Handlungsempfehlungen vorlegen. #Longread Statista ist nicht nur eine Fundgrube für Statistiken aller Art. Die Service-Einheit Statista Q führt kundenindividuelle Recherche-, Marktforschungs- und Analyse-Projekte durch. Claudia Cramer leitet das stark wachsende Institut und weiß: „Die Bedürfnisse von jungen Mitarbeitenden haben sich verschoben“. Statista ist nicht nur eine Fundgrube für Statistiken aller Art. Die Service-Einheitführt kundenindividuelle Recherche-, Marktforschungs- und Analyse-Projekte durch.leitet das stark wachsende Institut und weiß: „Die Bedürfnisse von jungen Mitarbeitenden haben sich verschoben“. Wie Statista Q die Aufgabe der Nachwuchssuche angeht, beschreibt Cramer hier.