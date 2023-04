Coffeeshop in Amsterdam - wird es wohl hierzulande nicht so schnell geben

Die Legalisierung von Cannabis findet doch etwas kleiner statt als gedacht. Fachgeschäfte mit dem Rauschmittel, wie etwa die Coffeeshops in Amsterdam wird es vorerst in Deutschland nicht geben. Legal wird voraussichtlich der Besitz und Konsum von kleinen Mengen Cannabis bis 25 Gramm. Der Konsum unseres Wichtiges&Mehr ist unbegrenzt erlaubt. Heute mit News von Qualtricss, UserTesting, User Zoom, Produkt + Markt, AOK Baden Würtemberg, Ipsos, Xperiti, YouGov und INNCH.

#Kennen Sie Thomas Bravo?

Thomas Bravo ist einaus Kalifornien spezialisiert auf Software-Unternehmen. Firmen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar befinden sich in seinem Portfolio. Aus unserer Branche sind gleich mehrere Deals der letzten Wochen bekannt.Nach der Übernahme vonwurde deren Fusion bekannt gegeben. Beide amerikanischen Unternehmen sind mit CX bzw. UX beschäftigt und wollen Einblicke in das Kundenerlebnis verschaffen.Die Financial Times hat zudem erfahren, dass Thomas Bravo für diemehr geboten hatte als das kanadische Konsortium Silver Lake and Canada Pension Investment Board, das den Zuschlag für 18,15 US-Dollar pro Aktie bekommen hat ( wir berichteten ). Thomas Bravo wollte Qualtrics gerne mit Medallia fusioniert, einer CX-Plattform, die bereits in deren Besitz ist, berichtet die Zeitung.

#Wie ticken Kunden der AOK?

bieten einen direkten und intensiven Draht zu den eigenen Kunden und Kundinnen. Wie eine erfolgreiche strategische Einbindung und operative Nutzung von statten gehen kann, beleuchten Marco Filo von derund Natali Pohlschneider vonimam 20. April von 11 bis 12 Uhr. An dieser Stelle gestatten sie bereits einen Sneak Peak in die Erfolgsfaktoren des CX-Club der AOK Baden-Württemberg.

#Betrügern keine Chance!

Das B2B-Marktforschungsunternehmen, das kürzlich vonübernommen wurde, hat ein Echtzeit-Tool zur Überprüfung von Marktforschungsergebnissen eingeführt. Das Tool mit dem Namen Vepp, das als Software-as-a-Service (SaaS) eingesetzt wird, soll dazu beitragen, dass betrügerische Profile sowie Plagiate in offenen Antworten erkannt werden. Zu den weiteren Funktionen gehört diedurch unterschiedliche Quellen. Xperiti wurde 2018 in New York gegründet und hatte in drei Finanzierungsrunden 1,2 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz, um Fachkräfte in über 90 Branchen zu identifizieren und zu rekrutieren. Die Software kann Gespräche mit Fachleuten transkribieren, und Gesprächszusammenfassungen und Analysen erstellen. Im Februar wurde Xperiti von Ipsos übernommen.

#Spielzeit

YouGov hat für den E-Sport-Report „ Reaching Gamers – everywhere “ 18 Märkte hinsichtlich ihreranalysiert. Im Schnitt geben neun Prozent an, zwischen drei und sechs Stunden wöchentlich Video-Spiele zu spielen. In Deutschland und Schweden sind dies drei Prozent weniger, am häufigsten wird in China (13 Prozent) und Indonesien (12 Prozent) gespielt. 58 Prozent der befragten Gamer in Deutschland, die mindestens wöchentlich Video-Games zu spielen, greifen dabei zum Smartphone, 42 Prozent zur Konsole wie Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch.

#Das Letzte

Michael Schütz, Psychologe, Marktforscher (INNCH) und Musiker hat ein Experiment mit Chat GPT auf seiner Webseite veröffentlicht. Die. „Sie sollte harmonisch aber dennoch interessant und neuartig sein, 32 Takte lang und auf dem Grundakkord Dmaj7 aufbauen“, schreibt Schütz und vertont das, was die KI komponierte. Sein Urteil: „Interessant: vielleicht. Schön: nein. Harmonisch: geht so.“ Ihr Urteil? Hören Sie selbst