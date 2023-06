Manchmal nützt das beste Schloss nichts.

Achtung Fahrradfahrende in Göttingen! Hier wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik im letzten Jahr die meisten Fahrräder geklaut. Auch in Magdeburg, Münster und Cottbus ist ein schwerknackbares Fahrradschloss ratsam. Frankfurt am Main als unsere Home Base kommt auf Platz 16. Heute haben wir in Wichtiges&Mehr mit KI einen kleinen Schwerpunkt und Nachrichten vom ADM, Innch, EY, Netigate und Ipsos.

#Besser kommunizieren!

Der ADM plant gemeinsam mit den anderen Branchenverbänden eine. Anlass für diese Entscheidung ist die Studie „Männlichkeitsbilder sowie Gewalt gegen Frauen“ von „Plan International“. Diese provozierte Schlagzeilen wie: „Gewalt gegen Frauen für jeden dritten jungen Mann okay” in der Stuttgarter Zeitung. Dies stimmt so nicht. Es ist wie immer wesentlich komplizierter. Der ADM fordert daher einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit Umfrageergebnissen – von den Medien, von den Pressestellen der Auftraggeber aber auch von den Erhebungsinstituten. „Solltenund Interpretationen der Untersuchungsergebnisse in der öffentlichen Berichterstattung erkannt werden, so müssen auch die Institute geeignete Maßnahmen zur Berichtigung ergreifen und den Auftraggeber sowie die entsprechenden Medien darauf hinweisen”, heißt es in einer Stellungnahme.

#Generative KI - Zwischen Hype und Ernüchterung

Dieund anderen Produkten, die mit Generativer KI arbeiten, auf Gesellschaft und Professionen wie die Marktforschung oder auch die Kreativbranche lassen sich noch schwer absehen.ist Psychologe und Marktforscher und glaubt, KI wird in vielen kleinen Teilbereichenbieten, aber die Forschung nicht auf den Kopf stellen. Fast unbemerkt belebt die Beschäftigung mit KI aber zugleich die alteund setzt damit eine produktive Auseinandersetzung in Gang. Sein Beitrag: „Warum Chat GPT nicht intelligent ist” lesen Sie jetzt als Longread.

#KI-Gipfeltreffen

Während die EU den ersten Schritt zu einemgenommen hat (p&a berichtete), will Großbritanniens ein erstes internationales(KI) ausrichten. Ziel sei ein globales Vorgehen, um die mit dieser Technologie verbundenen Risiken zu begrenzen, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak.

#KI und Jobs

Wird Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft die Arbeit erleichtern – oder unsere Jobs ersetzen? Fast jeder vierte Beschäftigte (23 Prozent) in Deutschland macht sich laut einer aktuellen Befragung der Unternehmensberatung EY. Weltweit sagt dies sogar mehr als jeder Dritte (35 Prozent). Mehr als die Hälfte der Befragten der Studie „Future Consumer Index“ (n= mehr als 21.000, n=1000 in Deutschland) glaubt hierzulande, dasswird, fast ein Drittel hofft auf kürzere Arbeitszeiten. Darüber hinaus findet fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (48 Prozent), dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz von der Regierung reguliert werden sollte – weltweit sind es sogar 61 Prozent, die diese Aussage unterstützen.

#KI und CX

#Das Letzte

Netigate hat sich mit derbeschäftigt und im Frühjahr 81 CX-Experten befragt, welchen Herausforderungen sie sich heute stellen müssen und was sie künftig planen. Demnach nutzen bereits 46 Prozent KI zur Analyse ihrer. 28 Prozent der Befragten gaben an, dass konversationelle KI also schlauezusätzlich zum menschlichen Support eingesetzt werden. Außerdem wurde erfragt, welche Methoden zur Erhebung derverwendet werden. Neben dem Net Promoter Score (NPS) waren das der Customer Effort Score (CES) und der Customer Satisfaction Score (CSAT).Heute ist. Grund für Ipsos in 29 Ländern nachzuhorchen, wie die Situation ist. In Deutschland sindder Befragten der Ansicht, dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, die Möglichkeit haben sollten in anderen Ländern Zuflucht zu suchen. Allerdings ist die Bevölkerung in der Frage, ob diese Zuflucht Deutschland sein sollte, gespalten: 48 Prozent sind der Ansicht, dass Deutschland seine Grenzen für Geflüchtete vollständig schließen solle; 45 Prozent sprechen sich gegen eine Grenzschließung aus. Allerdings werden diegrößer: 62 Prozent sehen in erster Linie wirtschaftliche Gründe –2022 meinten das 51 Prozent. Um diezu verbessern, sollte es Asylbewerbern erlaubt sein, zu arbeiten, während sie auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag warten – so sehen das 61 Prozent. Die Ergebnisse stammen aus der Ipsos Global Advisor-Studie „World Refugee Day. Global attitudes towards refugees“. Bei der Online-Umfrage wurden zwischen dem 21. April 2023 und dem 05. Mai 2023 insgesamt 21.816 Personen aus 29 Ländern über das Ipsos Online Panel-System interviewt.