IMAGO Image ID: 0300825852

Fans beim Heavy-Metal-Festival in Wacken

Das sind echte Fans: 35 Stunden im Stau, um dann in Regen und Matsch zu versinken beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken. Erinnert ein bisschen an Woodstock. Gar nicht Retro geht es in unserem Newsletter Wichtiges&Mehr zu. Heute mit News von Alibaba, Publicis Sapient, LZ direkt und dem Programm der Insights 23.

Teilen