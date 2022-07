Was macht eigentlich die Generation Z, insbesondere der weibliche Teil, mit ihrem Geld? Dieser Frage stellten sich junge Frauen in einem tiefenpsychologischen Interview mit Prof. Dr. Tobias Keil und Nicolas Kayser von The Insight Zoo. Antworten dieser psychologisch-qualitativen Untersuchung sind für die Bankenbranche wichtige Indizien für die Produktentwicklung. Weiterlesen auf planung&analyse

#Moral first

In Deutschland geben 83 Prozent der Befragten an, dass sie ausschließlich Unternehmen unterstützen, mit deren Werten, Überzeugungen und Moralvorstellungen sie sich identifizieren können. Das zeigt der Adobe Consumer Research Report 2022 für den 9.565 Verbraucherinnen und Verbraucher in der gesamten EMEA-Region befragt wurden. Der Aspekt der Nachhaltigkeit (41 Prozent) ist den Deutschen dabei am wichtigsten, gefolgt von der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmen (35 Prozent).

#Nicht Euer Geschäft

Ähnliches Thema – anderes Ergebnis: Unternehmen, die gesellschaftliches Engagement zeigen und kommunizieren, haben ein Problem. 58,4 Prozent der Befragten halten das für nicht glaubwürdig. Das ist ein Ergebnis einer Studie des Tabak-Hersteller Philip Morris. Er beauftragte das Meinungsforschungsinstitut Civey Im Juni wurden 5.000 Menschen in Deutschland online befragt. Die Ergebnisse: Rund 35 Prozent der Befragten finden, Firmen sollten sich nur auf ihre wirtschaftliche Aufgabe konzentrieren. 32 Prozent sind der Meinung, sie sollten sich auch für die Demokratie einsetzen.

#Bäume zählen

146.584 Hektar Streuobstwiesen gibt es in Deutschland. Das verrät der Ökosystematlas des statistischen Bundesamtes. Er zeigt die Vielfalt und Verteilung der in Deutschland vorkommenden Ökosysteme. Alle Flächen werden lückenlos und über­schneidungs­frei einer von 74 verschie­denen Öko­system­klassen zugewiesen. Der neue Ökosystematlas zeigt diese Ökosysteme mit einer interaktiven Karte.