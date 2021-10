Karian and Box wurde 2006 gegründet und hat die Verbesserung der Arbeitskultur in Unternehmen im Fokus und erforscht die Erfahrungen der Mitarbeiter zu unterstützen. Dabei geht es auch um die Herausforderungen von Transformationsprogrammen und neuen Strategien in Führungsteams. In den vergangenen 18 Monaten hat sich Karian and Box vor allem mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitsplätze beschäftigt.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in York und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, darunter Berater, Datenanalysten, Arbeitspsychologen, Kreative, Entwickler und Projektmanager. Im Jahr 2020 verzeichnete es einen Umsatz von 7 Millionen Pfund.

„Die Herausforderungen, mit denen Führungskräfte heute konfrontiert sind, sind komplex und vielschichtig, und es war noch nie so wichtig wie heute, den Mitarbeitern am Arbeitsplatz eine Stimme zu geben“ Didier Truchot, Gründer und Vorsitzender von Ipsos Teilen

Ipsos betreibt bereits ähnliche Praktiken in Frankreich und Deutschland. Durch die Übernahme wird das Angebot für Forschung im Zusammenhang mit Mitarbeitererfahrung, Arbeitsplatzkultur, Führung und Veränderungsmanagement dadurch erweitert.