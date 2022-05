Eine Volkszählung war damit auch immer eine Machtdemonstration. So empfanden das auch viele im Jahr 1983. Es kam zu Protesten und Boykottaufrufen: „Lass dich nicht erfassen!“, stand auf den Plakaten. Der „gläserne Bürger“ war eine Schreckensvision, der dystopische Roman „1984“, in dem George Orwell einen fiktiven Überwachungsstaat beschrieb, erschien hochaktuell. Viele befürchteten ein staatliches Ausspionieren. Das gipfelte in einer erfolgreichen Klage beim Bundesverfassungsgericht.In dem Urteil wurde erstmals die informationelle Selbstbestimmung der Bürger als Grundrecht definiert. Die Volkszählung wurde gestoppt. In der Moderne haben Volkszählungen aber durchaus eine andere Funktion: Sie liefern Daten, die für Politik und Verwaltung wichtig sind, um langfristig eine effektive Planung vornehmen zu können. Denn wie staatliche Investitionen auf Länder und Kommunen verteilt werden (etwa für Bildung oder Wohnungsbau), hängt von der Bevölkerungsentwicklung ab, und die kann nur prognostiziert werden, wenn der Ist-Zustand möglichst präzise erfasst wird.Nach dem Flop mit der Volkszählung wurden daher neue Gesetze erlassen, welche die Grundlage für die große Volkszählung 1987 bildeten. Dann wurden lange Zeit nur kleinere Erhebungen vorgenommen, ein großer Zensus fand erst 2011 statt – zum ersten Mal nicht als Vollerhebung, sondern auf Basis einer Stichprobe. Die Ergebnisse sorgten damals durchaus für Überraschungen – einige Bundesländer, Städte und Regionen waren tatsächlich größer oder kleiner, als lange Zeit angenommen. Städte wie Hamburg oder Berlin hatte es dabei besonders hart getroffen.Nun ist es Zeit für eine neue Zählung. Zuständig ist, wie auch in früheren Jahren, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Hier spricht man vom Zensus 2022. Man vermeidet den Begriff Volkszählung, denn es handelt sich nicht mehr um eine Vollerhebung wie in früheren Jahrhunderten.

Die 11-Millionen-Stichprobe

Verweigerung kann geahndet werden

Volkszähler sind die Urahnen der Digitalisierung

Zensus ist auch im Interesse der Bürger

Heute fährt man einen sogenannten registergestützten Mix-Mode-Ansatz: Basis ist eine Analyse der vorhandenen Daten, etwa von Einwohnermeldeämtern. Die sind schon recht gut, enthalten aber Schwächen bei der Aktualität. Deshalb werden sie ergänzt durch eine Primär-Erhebung auf Basis einer Stichprobe. Los geht es am 15. Mai 2022 – die Feldphase wird drei bis fünf Monate dauern.Stefan Dittrich ist studierter Volkswirt und leitet die Gruppe „Zensus“ beim Bundesamt für Statistik. Er und seine Kolleginnen und Kollegen müssen eine Mammutaufgabe stemmen. Obwohl es sich nur um eine Stichprobe handelt, ist der Umfang der Zensus-Erhebung im Vergleich zu herkömmlichen Umfragen enorm: Bis zu 11,4 Millionen Menschen sollen befragt werden, das sind noch mal 2,3 Millionen mehr als 2011, wo bereits ein Stichprobenansatz verfolgt wurde.Die zirka 100.000 benötigten Interviewer – im Amtsdeutsch sind das „Erhebungsbeauftragte“ – werden von den Städten und Gemeinden rekrutiert. Befragt wird sowohl Face-to-Face als auch Online. Laut Dittrich ist keine der beiden Erhebungsmethoden besser oder schlechter. Wichtig jedoch: Die Stichprobe erfolgt mit einer geschichteten Zufallsstichprobe.Das Verfahren wurde langfristig ausgearbeitet und kann in der vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Zeitschrift WISTA nachgelesen werden. In einem weiteren Punkt ist der Zensus keine „normale“ Befragung. Natürlich wird mit Werbemaßnahmen gezielt für Bekanntheit und Sinn der Studie hingewiesen. Aber wer keine Lust hat mitzumachen, kommt nicht so schnell davon, denn letztlich gibt es eine rechtliche Grundlage, die eine Auskunftspflicht vorsieht. „Wir werden also falls nötig die Teilnehmenden mehrmals freundlich erinnern, aber es gibt auch letztendlich die Androhung eines Bußgeldes“, erklärt Dittrich.Beim diesjährigen Zensus gibt es im Vergleich zum Vorgänger 2011 einige interessante Änderungen: Die Stichprobe wurde auch auf kleine Gemeinden ausgeweitet. Und rund 16.000 Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnheime (etwa Altenwohnheime) werden in einer Vollerfassung besonders unter die Lupe genommen – beides dient der präziseren Messung der Einwohnerzahl.Auch Eigentümer von Immobilien werden vollständig erfasst. Hier wird die Befragung schriftlich oder per Online-Fragebogen durchgeführt. Fragen zur Kaltmiete und dem Heizmaterial werden wertvolle Erkenntnisse für eine künftige Klima-, Energie- und Wohnungsbau-Politik bereitstellen. Die Online-Erhebung wurde in einem bereits 2021 durchgeführten Test erprobt und optimiert.Auch in die Erstellung der eingesetzten Online-Fragebögen wurde Zeit für Forschung investiert. Denn das Motto des diesjährigen Zensus lautet: Online first. Der optimierte Online-Frageboden hat selbstverständlich ein responsives Design, eine moderne grafische Darstellung und intelligente Filterführung, sodass jeder Person nur die für sie relevanten Fragen angezeigt werden. Wichtig sind vor allem gute Lesbarkeit, Barrierefreiheit und ausreichend große Schriftgröße, damit auch Menschen mit Sehschwäche oder anderen Behinderungen die gleiche Möglichkeit haben, den Fragebogen korrekt auszufüllen. Der Fragebogen muss zudem in unterschiedlichen Sprachen und allgemein verständlich formuliert sein. Um dies alles zu testen, wurden Pretests durchgeführt, sowohl qualitativ (n = 100) als auch mit zwei quantitativen Testdurchläufen mit n = 140.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der betriebene Aufwand ist also enorm.Proteste gegen eine Volkszählung wie 1983 erscheinen uns heute seltsam, wenn man bedenkt, wie viel wir freiwillig an Online-Shops, soziale Netzwerke und auf anderen digitalen Plattformen über uns preisgeben. Der Soziologe Armin Nassehi beschreibt in seinem Buch „Muster“ die digitale Gesellschaft und sieht in den Volkszählungen und Sozialstatistiken des 19. und 20. Jahrhunderts durchaus die Vorläufer für die heutige Durchdringung digitaler Daten in allen Lebensbereichen.Denn sie lieferten die Zahlen, mit denen die Gesellschaft ihre eigene Komplexität in den Griff zu bekommen versucht. Soziologie, Meinungsumfragen und Marktforschung seien ebenfalls Methoden, mit denen man Muster und Regelmäßigkeiten auf einer abstrakten Ebene erkennt, die sich sonst dem alltäglichen Blick entziehen. Die Digitalisierung hat diese Perspektive erweitert und nahezu perfektioniert. Google & Co scheinen über uns mehr zu wissen als jede staatliche Statistik.Vor diesem Hintergrund erscheint der Zensus gleichzeitig hoffnungslos rückständig wie ultramodern. Modern, weil er eine faktenbasierte Politik und Verwaltung ermöglicht. Rückständig, weil die Datensammler der Online-Welt so viel mehr Informationen zur Verfügung haben. Doch während deren Datenschätze intransparent und für Außenstehende unzugänglich sind, ist die Arbeit des Statistischen Bundesamtes klar geregelt. Basierend auf dem Verfassungsgerichtsurteil von 1983 ist genau gesetzlich festgelegt, wie ein Zensus durchzuführen und zu verwerten sei. Die Daten stehen nicht nur dem Staat, sondern auch der Wissenschaft und der Marktforschung zur Verfügung. Die Website des Statistischen Bundesamts destatis.de ist daher eine wahre Fundgrube für Datenprofis.Der Zensus, das liegt den Verantwortlichen sehr am Herzen, ist eine Einrichtung, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugute kommt. Deshalb möchte das Bundesamt über den Zensus aufklären und hat dazu eine eigene Website eingerichtet. Eine Situation wie in den 80er Jahren, wo es zu Massenprotesten gegen die Volkszählung kam, ist heute kaum vorstellbar, doch in den Zeiten von „Fake News“ herrscht Vorsicht. So gibt es auf der Zensus-Website auch einen „Fakten-Check“, mit dem Gerüchte und Befürchtungen geradegerückt werden. Hier steht es noch einmal explizit: Nein, es werden beim Zensus keine Angaben zum Einkommen oder Impfstatus erhoben, keine Ausweise der Befragten kontrolliert und niemand aufgefordert, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.Die Masse an erhobenen Daten erfordert einen erheblichen Prüf- und Analyse-Aufwand, die Ergebnisse der umfangreichen Datenerhebung werden daher erst im Herbst 2023 veröffentlicht. Für Marktforscher sind nicht nur die reinen Einwohnerzahlen relevant, auch die Haushaltsstrukturen (die etwas über veränderte Familienstrukturen aussagen) verdienen einen genauen Blick, erst recht die neuen Zahlen zu den verwendeten Energieträgern und Mieten. Amtliche Statistik und Marktforschung teilen nicht nur eine gemeinsame Tradition, sondern auch die von Nassehi beschriebene Funktion: Fakten zu liefern, um die Mechanismen unserer komplexen Gesellschaft besser zu verstehen. Eins noch: Dieser Zensus wird voraussichtlich der letzte mit einer Stichprobenziehung sein: Die Digitalisierung, das Melderecht, der Austausch zwischen Ämtern – all dies wird dazu führen, dass in Zukunft nur noch ein reiner Register-Zensus durchgeführt werden muss. Dann gibt es keine Volkszählung mehr.