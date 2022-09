Auch in Österreich Auch in Österreich sind leider exakt die gleichen Tendenzen festzustellen: Niemand würde sich im Do-It-Yourself-Verfahren den Blinddarm rausnehmen lassen oder die Bremsen des eigenen heiligen Autos reparieren! Aber bei Marktforschung geht das Ganze ja ganz einfach! Ein Fragebogen ist auch ohne Fachkenntnisse schnell erstellt und schon purzeln online hunderte, mitunter tausende Interviews hinein ...

Wir bedanken uns damit ungefiltert bei den Neuen Medien für "Neue Wahrheiten" und vergessen elegant, dass auch die MAFO durchaus erlernbaren und gar nicht so komplizierten Gesetzen folgt! Wissen muss man's halt - was aber zu oft bei der Suche nach einem schnellen, möglichst spektakulären und idealerweise PR-tauglichen Ergebnis nicht mehr so wichtig erscheint!

Liebe Grüße aus Wien

Thomas Weger, Geschäftsführer MARKT360

Infotainment oder Selbstdarstellung Ich stimme Thomas Koch zu. Viele der „Studien" dienen nicht der Befriedigung des Erkenntnisinteresses, sondern sind „Infotainment" und werden in einer Mischung aus TikTok, Insta und von irgendwie keiner bis hin zur bösen Absicht zur Selbstdarstellung von Menschen und Institutionen gebaut und verbraucht. Flüchtige Instant-Vindication, behaupte ich mal. So könnte man das nennen.

Hans-Werner Klein, DataBerata





Glauben an die große Zahl

Nein, kein Widerspruch!Thomas Koch hat Recht, wenn er im Hinblick auf manche Tendenzen in der Marktforschung sogar von einen Rückschritt spricht. Ein Umfrage-Ergebnis, das auf der glasklaren Suggestivfrage „Findest du, dass Werbung weniger interessant ist als früher?“ basiert, ist in der Tat völlig nutzlos. Außerdem ist – auch dies ein Rückschritt – gleichsam eine Renaissance des Glaubens an die große Zahl zu beobachten (neben häufig zu geringen Fallzahlen, die Thomas Koch anspricht). 5.000 Fälle von heute auf morgen, das muss ja repräsentativ sein! Zunehmend scheint die Erkenntnis in den Hintergrund zu treten, dass die Repräsentativität einer Studie nicht in erster Linie von der Fallzahl abhängt, sondern von der Qualität der Stichprobenziehung.Dieter Storll, Managing Director, mindline media GmbH