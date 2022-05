In einer Umfrage unter Firmenchefs (n=192) sucht The Alternative Board (TAB) nach Themen, diebeschäftigen. Weit mehr als die Hälfte aller befragten Unternehmer konnte Umsatz (50 Prozent) und Gewinn (52 Prozent) in den letzten drei Jahren signifikant steigern. Über die Unternehmensnachfolge denken jedoch nur 17 Prozent nach. Das Themasteht nur für ein gutes Drittel (36 Prozent) an erster Stelle. Mehr als 50 Prozent gaben an, dass sie Innovationen keine große Priorität einräumen.

Wer bringt die meisten Opfer, wer profitiert, wer muss die Auswirkungen der heutigen Entscheidungen tragen, wer hat alles aufgebaut? Die diesjährige Studie „“ des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und des St. Gallen Symposiums zeigt neben den Klüften auchund Prioritäten, um die Herausforderungen zu meistern. Befragt wurden 683 Nachwuchsführungskräfte und 300 „Leaders of Today“, also Top-Manager bei den 2.000 größten börsennotierten globalen Unternehmen. Weiterlesen auf planung&analyse >>

#Neue Köpfe

Mitundhatim Mai 2022 zwei Branchenexperten in sein Vertriebsteam geholt. Voß ist bei Forsta als Sales Director DACH Region für den Bereich Marktforschung (qual/quant) verantwortlich. Sie ist seit mehr als 15 Jahren in der Marktforschung tätig und war zuletzt als Sales Director bei Dynata tätig. Jakov Cavar verantwortet als Senior Director den Bereich Customer Experience in der DACH Region. Er war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Beratungs- und Marktforschungsbranche tätig, zuletzt bei Kantar und insidery. Forsta ist 2021 aus dem Zusammenschluss von Confirmit und FocusVision hervorgegangen und wurde kürzlich an Press Ganey veräußert. In einem Interview mit der Plattform Research Live befestigt CEO Kyle Ferguson den Willen, das Forsta als Unternehmen selbständig bleibt.

#Auf nach Bangkok

Das Consumer Insights Unternehmen Toluna hat seine Geschäftstätigkeit inaufgenommen undzum Business Development Director für Südostasien ernannt. Das Unternehmen arbeitet bereits mit mehreren Marktforschungsunternehmen und Marken in dem Land zusammen. Bevor er zu Toluna kam, war Sivawettakul Business Development Lead bei EYOS und Director of Retailer Services bei NielsenIQ. Toluna hat bereits mehrere Standorte in Asien, darunter China, Japan, Indien, Malaysia, Singapur und Südkorea.

#Wer kennt Produkt-Siegel?

Sie stehen oft für besondere Anbau- oder Haltungsbedingungen, aber auch für Tierwohl und spezielle Ernährungshinweisen. Der Panelbetreiber OmniQuest wollte wissen, ob die Verbraucher die vielfältigen Siegel kennen und wie sie sie einschätzen. 1.000 Menschen wurden befragt im Zeitraum vom 5. bis 7. April 2022. Diehat das bekannteste der 23 abgefragten Siegel. 81 Prozent kennen es, knapp gefolgt vom WWF (80 Prozent) und dem Energie-Siegel, das vor allem auf Elektrogeräten zu finden ist. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Tierwohl (35 Prozent) besonders wichtig, aber auch lokale/regionale Produkte (31 Prozent). 60 Prozent beschäftigen sich jedoch nicht regemäßig mit den Herstellungsbedingungen.

#Konsumverhalten in der Krise

Seit der Bundestagsrede von Olaf Scholz am 27. Februar 2022 begleitet uns das Buzzword „“ als Synonym für die Krisen unserer Zeit. Das junge Unternehmen „ Bewegen Consulting Surveys “ von Ulrich Maier bietet jetzt einen„Zeitenwende“ für telefonischen Mehrthemenbefragungen an. Jeder Teilnehmer kann vier oder mehr Fragen stellen. Auf Wunsch wird der Austausch zwischen den Unternehmen hergestellt.