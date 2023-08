Auf der Gamescom in Köln dreht sich ab heute alles um Gaming. Mit dabei ist aber auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit seinem Aktionsplan „IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“. Die Gamerinnen und Gamer sollen motiviert werden, sich zwischen dem Zocken mal zu bewegen - so gibt es etwa ein Smoothie-Bike, ein Kendama-Battle und eine Kochshow. Wer dort ist, kann sich gerne bei uns melden und berichten. Hier und jetzt haben wir News von Nielsen, Produkt+Markt, Deloitte, YouGov, Mintel, QuestionPro und der Hochschule Macromedia aus Hamburg.

Nach einer dreizehn Monate andauerndensind die Brutto-in Deutschland im Juli zum zweiten Mal infolge wieder gestiegen. Dies berichtet Horizont (Abo) und bezieht sich auf das Ranking der Top 20 Werbespender Nielsen. Damit gehe eindurch die Medienbranche, heißt es beim p&a-Schwestertitel. Procter & Gamble habe sich im Juli eindrucksvoll zurückgemeldet mit Brutto-Spendings in Höhe von 107 Millionen Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie Rewe ausgegeben hat, aber auch hier steigen die Spendings. Außerdem werblich aufgewacht sind Lidl, Ikea und Volkswagen.

Da immer mehr Daten und Analysen in Unternehmen zirkulieren, möchtensicherstellen, dass ihre Studien sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Darstellung herausragen. Ein alleiniger Fokus auf eine Story wäre zu vereinfachend. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, allezu adressieren.ist zertifizierter Design Thinking Coach, Agile Coach und Managing Partner des Instituts

undhaben für die Monate Juni bis August die Werbung gefunden, die am meisten begeistert: auf Platz 1 –mit Bestwerten bei(87,7 Prozent),(56,2 Prozent) und(83,8 Prozent). Die Analysten sehen Unterschiede in der Wahrnehmung von Werbung durch Frauen und Männern: Für männliche Befragte zeichnet sich gute Werbung besonders dadurch aus, dass der Purpose eines Unternehmens ersichtlich wird (+2.4 Prozent), sie Elemente desbeinhaltet (+2,8 Prozent) und sie überrascht (+3,0 Prozent). An der Spitze der Werbelieblinge sind in dem beobachteten Zeitraumund. Die Ergebnisse des Werbelieblinge-Rankings basieren auf Online-Interviews, die YouGov monatlich mit N=2.000 Verbraucherinnen und Verbraucher durchführt. Es wird gefragt, ob Werbung aufgefallen ist, wie sie gefallen hat und warum.

Auch Mintel hat sich dem Themaangenommen und herausgefunden, dass derin Deutschland zunimmt. So glauben nur 42 Prozent der Befragten in Deutschland, dass wir noch genug Zeit haben, um den Planeten zu retten. Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) wünschen sich, dass Deutschlandwird, aber nur 41 Prozent glauben, dass dies möglich ist. Für den Bericht Global Outlook on Sustainability wurden im April weltweit 16.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. In Deutschland standen 500 Teilnehmende Rede und Antwort.

Der amerikanische Softwareherstellerwill „schnelle, kreative Umfragen ... in Sekundenschnelle“ anbieten. Dies berichtet MRWeb. Wie soll das gehen? Klar, mit Generativer KI. Sowohlals auch erfahrene Nutzer könnten eindamit definieren und Umfragefragen „“ erstellen, heißt es. Daskönne fachkundige „Einstiegsfragen“ formulieren und biete Zugang zu demografischen Daten von Zielgruppen in der Sprache der Wahl des Benutzers. Das Unternehmen QuestionPro hat weltweit Niederlassungen.

Es häufen sich Vorwürfe gegen die Öffentlich-Rechtlichen: neben Kosten und Gebühren geht es auch um vermeintlich einseitige Berichterstattung. Die FAZ (Abo) lässt einen Wissenschaftler in einem Gastbeitrag zu Wort kommen , derargumentieren kann: Seit 2007 untersucht Prof.von der Hochschule Macromedia in Hamburg Nachrichtensendungen und Boulevardmagazine der acht reichweitenstärksten bundesweiten Fernsehsender und zudem seit 2019 fünf auflagenstarke überregionale Tageszeitungen zur Gewaltberichterstattung, seit 2019 auch zur Berichterstattung über Menschen nichtdeutscher Herkunft, die in Deutschland leben. Seine: Die Vorwürfe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Eingewanderte und Geflüchtete besonders wohlwollend darstelle, lassen sich nicht bestätigen. „Tatsächlich zeigt 2023 die Analyse von 506 Beiträgen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender die Risiken der Migration ähnlich wie die privatrechtlichen Sender und deutlich stärker als die untersuchten Zeitungen gewichten.“