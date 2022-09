#Data & Intelligence

Dasrichtet eine konzernweite Einheit Data & Intelligence ein. Hier sollen datengetriebene Geschäftsmodelle erarbeitet und das zentrale Kundenzufriedenheitsmanagement (CXM) sowie die Innovations-Werkstatt für kundenzentrierte Produktentwicklung angesiedelt sein.verantwortet die neu geschaffene Position des. Er kommt von Douglas, wo er eine datengetriebene Infra- & Organisationsstruktur implementiert hat. Rashedi ist Gründer und Gesellschafter einer Internetagentur, Podcast Host des Data-Podcasts My data is better than yours.übernimmt die. Sie ist bereits seit 2019 bei Funke und ist darüberhinaus Geschäftsführerin der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK), die best 4 planning, b4p trends, b4t brands und b4t creative, herausgeben.

#Zufriedenheit ist volatil

Der jüngste Kundenmonitor von ServiceBarometer bescheinigt dem Einzelhandel erstewie Online-Portale, Apps und Selfscanning. Vor allem Drogeriemärkte konnten diein der Studie verbessern und zeigen eine Note von 1,83. Bei Lebensmittelmärkten lässt eine sinkende Preis-Leistung-Beurteilung die Begeisterung sinken. Banken hingegen avancieren im Kundenmonitor 2022 eher zu den Verlierern. Diehaben dabei nicht nur etwas mit den Produkten und Niedrig- oder Negativzinsen zu tun, sondern mit dem: Wartezeiten bei Call-Center-Anrufen, die persönliche Beratung oder die Verwendung von Online-Banking bekommen schlechtere Bewertungen als vor einem Jahr. Für den Kundenmonitor22 wurden 27.687 Personen in Deutschland ab 16 Jahre über ein Online-Access-Panel befragt.

#Cookie-Bann

Dr. Datenschutz kennt offenbar schon die(BMDV) in Sachen Cookie-Banner-Bann. Der Entwurf zu einer Vereinfachung wurde offiziell noch gar nicht veröffentlicht,seien jedoch. Die Flut von Cookie-Bannern soll unter anderem durch generelle kategorische Einwilligungen minimiert werden, heißt es. Auch dazu gebe es bereits Kritik. Aber wenn die Behörden sich des Problems annehmen, muss ja bald eine Lösung kommen.

#Das Letzte

Chinas Web-Konzern Alibaba hat mit Informationen aus verschiedenen Studien fünfausgemacht. Als Top 5 geht dabei Gesellschaftssport ins Rennen, Top 4 ist Camping mit Haustieren, Top 3 steht für nachhaltige Produkte, Top 2 beflügelt Kochboxen-Hersteller und Top 1 ist: Bitte kein Alkohol! Gefunden auf etailment.