Das Leben in Hamburg ist nicht wirklich gesundheitsfördernd, hat jetzt der DKV-Report feststellen müssen. Die Menschen punkten zwar bei gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität, doch Stress und viele Nikotin-Liebhaber machen dies zunichte. Im Ranking „Wo leben Menschen gesund“ bedeutet das den letzten Platz unter den Bundesländern. Angeführt wird dieses von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten von Eye Square, Facit Digital, YouGov, Roland Berger und der TU München.

#Wer zahlt für „Wahre Kosten“?

Die „Wahre-Kosten-Aktion“ vonhat die Gemüter erregt. Der Kölner Discounter wollte auf die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Nahrungsmittelproduktion hinweisen. Diewurde erzeugt,inklusive: Der Handel ist schließlich maßgeblich an der Preisbildung und damit an den schmalen Spannen für Erzeuger beteiligt ist. 375.000 Euro spendete Penny im Nachgang an das Nachhaltigkeitsprojekt „Zukunftsbauer“ der Molkerei Berchtesgadener Land. Ein Zwischenfazit wurde nicht veröffentlicht. Die Universität Greifswald wird Anfang kommenden Jahres Studienergebnisse vorlegen, heißt es. Jetzt wollten Eye Square und Supra.tools wissen, ob Kundinnen und Kunden (N=500) tatsächlich Preisaufschläge akzeptieren, wenn damit eine Kompensation für Umweltschäden erfolgt.: Das Kompensationslabel erhöht die Bereitschaft, einen höheren Preis zu zahlen (1,59 Euro statt 1,19 Euro für einen Joghurt, das sind +33 Prozent) um 25 Prozent. Jedoch würde der Absatz sinken. Dann wurden kompensationsaffine Kunden nach ihrer Kaufneigung für Produkte mit dem „Wahre-Kosten-Label“ befragt. Und tatsächlich wurde eine um 30 Prozent höhere Kaufbereitschaft bei dem Preis 1,59 Euro für den Joghurt gefunden. „Vermutlich sind diese Menschen besser situiert und können sich ihr Weltanschauen leisten“, schreiben die Initiatoren der Mini-Studie. Die Methodik misst unbewusste Einstellungen auf Basis der Reaktionszeit. Zusätzlich verwendet die Analyse, die psychologisch-bedingte Antwortverzerrungen, die in Befragungen immer enthalten sind, herausrechnet. In planung&analyse Heft 1/2023 wurde die Methode mit anderen Methoden der Preisfindung verglichen.

#Longread: Smart-Home-Massenmarkt

Das Smart Home ist im Mainstream angekommen. Damit ändert sich auch die. Die neuen Nutzerinnen und Nutzer haben andere Anforderungen als die Early Adopter, die bisher mit smarten Produkten ihren Haushalt ausgestattet haben., Managing Partner von Facit Digital, dem Research- und Beratungsunternehmen der Serviceplan Group, beobachtet den Markt seit Jahren und weiß,

#Laut nachgedacht

, Mitgründer und seit wenigen Tagen EX-CEO von YouGov hat in einem Interview mit der Financial Times über einenals Börsenstandort für sein Unternehmen nachgedacht. Noch sei nichts entschieden, beeilt sich die Firmenzentrale nachzuschieben. Aber Shakespeare sieht in den USA eine größere Bereitschaft, Firmen, die mit Daten für das Marketing handeln, zu unterstützen. Er verweist auch auf die Auswirkungen der kürzlichen Übernahme des europäischen Consumer-Panel der GfK. Damit sei das Unternehmen über Nacht um 50 Prozent gewachsen und wesentlich relevanter geworden, um auch für einenattraktiv zu sein. Gefunden bei ResearchLive.

#Gut geladen

Der Unternehmensberatererhebt mit demwie hoch der Anteil von E-Autos an den weltweitenist: 16 Prozent im Jahr 2022. Besonders viele E-Autos wurden in China verkauft, gefolgt von Europa und dem Mittleren Osten; in Deutschland stieg ihr Anteil auf 37 Prozent. Bis 2030 werden über 50 Prozent erwartet. Deutschland hinke aber beim Ausbau derhinterher, 90 Prozent der E-Autofahrer seien auf öffentliche Ladestationen angewiesen, so ein Befund der Studie, die sich auf umfangreiche Brancheninterviews und eine Umfrage unter 16.000 Teilnehmern aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie dem Nahen Osten stützt.

#Das Letzte

Jetzt ist Mitleid angesagt: Dieder 40 Dax-Unter­nehmen sind 2022 im Schnitt um 8,4 Prozent gesunken. Dies errechnete die Technische Universität München (TUM) und die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). haben sie im Durchschnitt verdient. Das ist das 38-Fache der Mitarbeitenden. Die Gehaltsschere lag auch schon beim 52-Fachen. Der Grund für den Rückgang sind die flexiblen Anteile der Boss-Gehälter, die an den Geschäftsverlauf gekoppelt sind. Mit Merck-Chefin Belén Garijo ist hierzulande erstmals eine Frau unter den best­ver­dienenden Managern: Sie erhält 8,28 Millionen Euro und steht damit an Platz drei nach Christian Sewing, Deutsche Bank (9,15 Millionen Euro) und Oliver Blume, VW, mit 8,85 Millionen Euro Jahresgehalt.