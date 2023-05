Philharmonie Luxembourg

Gestern ging es ja um Kaffee und die Luxemburger. Ein aufmerksamer Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die Luxemburger weder die errechneten 950 Tassen Kaffee trinken, noch den Schnaps, den sie verkaufen, die Zigaretten nicht rauchen und auch den Sprit nicht selbst verfahren. Alles geht in die Grenzregionen. Das wollten wir auf alle Fälle mit Ihnen teilen. Hier lesen Sie heute Nachrichten von WZB, infas, GIK, IFH Köln und Meta.

#Mental Load

Von insgesamt 21 Aufgaben, die Haushalt, Familienorganisation und Freizeitaktivitäten betreffen und die geplant und im Auge behalten werden müssen, liegen nur drei überwiegend oder ausschließlich in der Verantwortung von. Dies ist ein Ergebnis der 4. Auflage der sogenannten „Vermächtnisstudie“ , die vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), dem infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften sowie „Die Zeit” erstellt wurde. Sie ist heute in der Wochenzeitung nachzulesen. Die wissenschaftliche Leiterin der Studie,vom WZB, sagt über einen ihrer Befunde: „Wir sehen zum ersten Mal, dass diebei den Befragten sinkt. Insbesondere jüngere Frauen raten zukünftigen Generationen dazu, die Wichtigkeit eigener Kinder nicht zu hoch zu setzen.”

#Longread

nutzt große Datenmengen aus dem Internet und spült sie wieder zurück. So entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess, eine, die wenig Neues produzieren kann., freier Marktforscher, erinnert das an den „Uroboros“, eine sich selber in den Schwanz beißende, sich selber verzehrende Schlange und sieht in einer unkritischen Adaption von KI-Studien eine mögliche Schwächung der Forschung.

#Sparbrötchen

Konsumierende in Deutschland sind derzeit sehrDas ist ein Ergebnis des best for planning (b4p) Trendbericht „Konsum und Werbung in Zeiten von Preissteigerungen“ der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK). Sie untersuchte das Kaufverhalten der Deutschen und befragte dafür n=1.020 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Dezember 2022 mit einer Online-Umfrage. Demnach greifen Konsumierenden vermehrt zu. 87 Prozent der Befragten achten verstärkt auf den Preis und wenn sie ein bestimmtes Produkt benötigen, nehmen 73 Prozent der Menschen Werbung dafür wahr. Darüber hinaus untersuchte die Studie, über welchesich die Menschen über Produkte und Angebote informieren.

#Kreislaufwirtschaft

„Reduce, Reuse, Recycle, Repair“ so der Titel desvom HDE. Der Handelsverband hat durch seinen Marktforscher IFH Köln untersuchen lassen, wie die Menschen nachhaltig konsumieren. Befragt wurden n = 1.058 Internetnutzende. 68 Prozent geben an,wie Kleinanzeigen oder Vinted zu kaufen, 24 Prozent nutzen Online-Verkaufsdienste wie Sellpy, Momox und andere, Flohmärkte (44 Prozent) und stationäre Second-Hand-Shops (33 Prozent) wirken da fast schon abgeschlagen.

#Das Letzte

Wegen einesmuss der Meta-Konzern (Facebook und Instagramm) Strafe in Höhe vonzahlen. Das teilt die irische Datenschutzbehörde mit . Die Beschwerde ist über zehn Jahre her und wurde von dem Österreicher Max Schrems eingereicht. Er bezog sich damals auf die Erkenntnisse von US-Whistleblower Edward Snowden, der aufdeckte, dass sich Facebook an der Massenüberwachung durch amerikanische Geheimdienste beteiligt hat.