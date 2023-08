Die einen sind noch verreist, die anderen planen den nächsten Urlaub. Angesichts der hohen Temperaturen im Mittelmeerraum überlegt der eine oder die andere vielleicht neue Reiseziele. Für Tourismusforscher Torsten Kirstges von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven gilt bisher die Beobachtung: Preis schlägt Hitze – wie er der Wirtschaftswoche verriet. Allerdings schließt er nicht aus, dass Nordeuropa als Reiseziel bei weiteren Hitzesommern profitieren könnte: „Dann wird Wilhelmshaven die neue Karibik.“ Bis es soweit ist, haben wir Lesestoff von German Wahnsinn, GIM, Sinus-Institut, YouGov, NIQ und einen Hörtipp vom Deutschlandfunk

#Hören

Denkt man an Marken, kommen meist grafische Logos in den Kopf. Besonders einprägsam sind aber auch– Audio eben. Dazu fanden wir ein paar interessante Splitter:, Chief Creative Officer bei German Wahnsinn, fordert in einem Gastbeitrag für Horizont (Abo) Audio-Kreationen neu zu denken. In unserer kommenden Ausgabe von planung&analyse veröffentlichen wir einen Beitrag von. Der Audiovermarkter hat nachgewiesen, dasseine TV-Kampagne effektiv verstärken kann. Und im Deutschlandfunk hörten wir heute Morgen einen Beitrag über wissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle des richtigen Groove. Hörenswert!

#Nach vorne blicken

Die GIM wagt einenund findet ein durchwachsen-positives Zukunftsbild. Insgesamt wurden im Juni 1.027 Personen ab 16 Jahren in einem Mixed-Methode-Design befragt. Das heißt 50 Prozent telefonische Interviews und 50 Prozent Online-Interviews im offline rekrutieren Panel GIMpulse. Der gesellschaftliche Zusammenhalt weistauf. Nur knapp 48 Prozent fühlen sich mit der Gesellschaft in Deutschland verbunden. In der Gruppe der 16-bis 29-Jährigen ist dieses Gefühl am geringsten ausgeprägt (36 Prozent). Was diebetrifft, sind nur 31 Prozent optimistisch. In die persönliche Zukunft blicken 63 Prozent der Befragten hingegen optimistisch. GIM entwickelt daraus einen Zuversichtsindex.

#Zurückblicken

„Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.“ Das sang der Schlagersänger Heintje in den frühen 70er Jahren. Heute haben dasgemeinsam mitMenschen in Deutschland gefragt, wie sie auf ihre eigenezurückblicken und wie sie zu heutigenstehen. 60 Prozent der Befragten sagen, sie bereuen nichts. Eine ähnlich hohe Anzahl (58 Prozent) vertreten aber die Ansicht, dass heutige Jugendliche keine schöne Zukunft vor sich haben.

#Das Letzte

Steigende Preise gelten natürlich auch beim Tierfutter.wollen aber nur ungerne dauerhaft auf günstigere Tiernahrungsmarken umzusteigen. Das kommt nur für sechs Prozent der Befragten derin Frage. 60 Prozent haben verschiedene Sparstrategien entwickelt. Zum Beispiel eine andere Einkaufsstätte oder Online. Zudem legen die deutschen Tierbesitzer Wert auf eine gesunde Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde und achten beim Futterkauf auf entsprechende Produktkriterien. Dabei rangiert Zuckerfreiheit auf dem ersten Platz. Ein Viertel der Hundehalter und 18 Prozent der Katzenbesitzer kaufen sensitives Futter für ihre Schützlinge.