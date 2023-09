Ab heute dürfen alle auf die IFA in Berlin. Was gibt es zu entdecken jenseits von riesigen Fernsehern und den neuesten Smartphones? Etwa einen Ofen mit KI, die erkennt, ob da ein Braten oder eine Pizza im Ofen steht und dann Temperatur und Garzeit auswählt. Oder einen Tisch für Terrasse und Balkon, der gleichzeitig eine Solaranlage ist. Auch das breite Angebot fürs Smart Home darf nicht fehlen: intelligente Lampen, Leuchten, Steckdosen, Alarmanlagen, Roboter zum Mähen, Saugen, Wischen. Mit Nachrichten vom ADM, von Produkt + Markt, Circana, Supra Tools, Gutfeel, Istari.AI, Horizon, Tucan.ai und Forsa wünschen wir ein schönes Wochenende.

Datenkompetenz, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, derbeschäftigt sich mit zahlreichen Branchenthemen und gibt jetzt in seinemeinen Überblick. Ein wichtiger Part dort sind die Branchenzahlen. Der Gesamtumsatz, der im ADM organisierten Unternehmen, lag im Jahr 2022 bei. Das entspricht einem Umsatzplus von 4,7 Prozent. Bereinigt um den Mitgliederzuwachs, liegt die Steigerung bei 3,9 Prozent. Der Anteil der im Ausland ansässigen Auftraggeber lag bei 56 Prozent. 2015 hat er auch schon mal bei 70 Prozent gelegen. Ad-hoc-Studien werden wie im Vorjahr zu 26 Prozent des Umsatzes durchgeführt. Denmachen die Mitgliedsinstitute mit kontinuierlichen Untersuchungsprogrammen, Panelforschung und Trackings (74 Prozent). Die umsatzstärkstender ADM-Institute kommen aus der IT- und Telekommunikationsbranche (29 Prozent), aus der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie (18 Prozent), von Verlagen und Medien (13 Prozent). Insgesamt gaben die ADM-Institute an, dass von ihnen oder in ihrem Auftrag 21,5 Millionen quantitative Interviews durchgeführt wurden. 64 Prozent davon online. 3,1 Millionen Mal wurde zum Telefonhörer gegriffen. Im Jahr zuvor (2021) gab es noch 3,8 Millionen CATI-Interviews, 2019 4,2 Millionen. Der Anteil liegt damit bei 14 Prozent aller Befragungen von ADM-Instituten in Deutschland. Der gesamte Bericht kann hier gelesen werden.

#Longread: CATI reloaded

, Managing Partner bei Produkt + Markt, ist der Überzeugung, dass CATI-Umfragen für mehrin den Daten sorgen können. Die Erhebungsmethode sollte daher auch bei zukünftigen Projektvorhaben berücksichtigt werden. Damit sind nicht unbedingt Mixed-Mode-Ansätze gemeint, sondern Projekte, in denen sich dieinhaltlich ergänzen. Im Interview gibt Schomborg bereits einen Sneak Peak zum Deeper Insights Day am 20. September.

#Noch 24 Tage bis zur p&a Insights23

Neben dem Newcomer in der Marktforschung sehen Besucherinnen und Besucher der p&a Insights23 in derregelmäßig neue Ideen für die Nutzung in der Marktforschung von (mehr oder weniger) jungen Forscherinnen und Forschern. Fünf haben die Gelegenheit in dem Pitch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In diesem Jahr sind mit dabei: Frank Buckler für, Marius Greubel, Co-Founder von, Jan Kinne, Mitgründer und CEO von, Daniel Putsche, Gründer, Lukas Rintelen, Gründer von. Wir sind gespannt, was die Startups zu präsentieren haben. Ach, und moderiert wird die Runde von, Gründerin von Oculid, die im vergangenen Jahr den planung&analyse Newcomer in der Marktforschung erhalten hat. Jetzt anmelden zum Frühbucherrabatt

#Schau mir in die Augen

In gewohnter Ausführlichkeit stellt die Webseite Dr. Datenschutz Informationen zum Themazusammen und bewertet die. Man könne zahlreiche Erkenntnisse und Rückschlüsse auf die Person aus einem Eye-Tracking ziehen: Dazu gehören Informationen zu Geschlecht, Alter, Herkunft, kulturellem Hintergrund, biometrischer Identität, zum Gesundheitszustand (potenziell erkennbar wären pathologische Abweichungen wie: Gehirnerschütterung, chronische Schmerzen, Sehschwäche, Übergewicht, Alzheimer, Depression, PTBS, Autismus, Essstörung du viele mehr), zu Charaktereigenschaften (extrovertiert; neugierig; neurotisch), zu persönlichen Fähigkeiten (wie erfahren jemand in einer bestimmten Tätigkeit ist), Schläfrigkeit, Drogenkonsum mitsamt der Art der Droge sowie Rückschlüsse auf mentale Prozesse. Diese Daten fallen laut Dr. Datenschutz in die Kategorie der sensiblen, besonderen. Demnach müsse bereits bei der Erhebung dieser Daten der Zweck der Verarbeitung festgelegt sein, damit sichergestellt wird, dass den Nutzerinnen und Nutzern von Anfang an bewusst ist, was mit ihren Daten geschieht.

#Paneldaten automatisiert

In den USA hat– ein Haushalts- und Panelanbieter, der aus der Fusion von IRI und der NPD Group hervorgegangen ist – vor allem mit Blick auf kleine bis mittelgroße Unternehmen - eine erstemit Paneldaten auf den Markt gebracht. „Fast Feedback Guided Surveys“ integriert die Daten von Circana und die Umfragekapazitäten des Receipt Panels mit der Technologie von Zappi, um eine schnelle, geführte Befragung, automatisierte Analyse sowie einen Benchmarking-Prozess zu ermöglichen. Den Kunden werden Einblicke von verifizierten Omnichannel-Einkäufern versprochen, um Geschäftsfragen in sieben Tagen oder weniger zu beantworten. Zum Start werdenverfügbar sein – New Trier, Lost Buyer, Brand Perception und Path-to-Purchase – weitere sind in Vorbereitung. Gefunden bei Research Live.

