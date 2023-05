Zum Wochenende kommen wir mit einer spannenden Meldung von Oculid und Tobii. Außerdem mit dabei: Statistisches Bundesamt, DGOF, i-Genie.AI und Kantar. Und mit unseren meist gelesenen Artikeln können Sie die Woche noch einmal Revue passieren lassen.

#Nach finanzieller Schieflage

wird an den schwedischen Eye-Tracking-Pionierveräußert, erfuhr planung&analyse exklusiv und vorab. Unter etlichen Bewerbern bekam der schwedische Konzern Tobii den Zuschlag. Alle Details und wie es dazu kam lesen Sie in unserem heutigen Exklusiv-Longread.

#Oase oder Wüste?

, Leiter der Abteilung Strategie und Planung, Internationale Beziehungen, Forschung und Kommunikation im Statistischen Bundesamt sieht in, sondern die Herausforderung mehrere mit Daten gut ausgestatteter Oasen sinnvoll zu verbinden. Diese Aufgabe sieht er beim Statistischen Bundesamt. Eine andere sei die. „Ich gehe davon aus, dass die Gefahr durch Fake News etwa auch durch neue Möglichkeiten wie ChatGPT weiter zunehmen wird und dem wir müssen entgegenwirken“, sagt der Fachmann in einem Interview mit dem Statistikbrief . Das Statistischen Bundesamt feiert in diesem Jahr übrigens seinen 75. Geburtstag.

#Mit dabei auf der GOR

Die Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF) hat diesowie für die Track D Session „Innovation in der Praxis / Innovation in Practice“ bis Sonntag, 21. Mai 2023 23.59 Uhr. Für den Best Practice Wettbewerb sucht die DGOF, die Projekte vorstellen, in denen Online-Marktforschungsmethoden in Unternehmen erfolgreich eingesetzt wurden. Insbesondere neue und innovative Methoden wie etwa Virtual Reality, Internet-of-Things, Messung biometrischer Daten und Forschung mit Wearables sind willkommen.

#„Ohne mit den Verbrauchern zu sprechen”

DieStan Sthanunathan und Paul Van Gendt haben ein Unternehmen namens Dies schreibt die Plattform MrWeb . Das Startup soll internationalen Unternehmen dabei helfen, das „nächste große Ding“ zu finden. Die beiden haben auch ihre ehemaligen Kollegen Linda Hoeberigs und Jason Hardman eingestellt. Bei Unilever in den USA führte Sthanunathan mehr als 200 neue Tools zur Gewinnung von Erkenntnissen ein und gründete das People Data Center des Konzerns. Ihr neues Unternehmen i-Genie.AI generiere Erkenntnisse und Ideen, „ohne mit den Verbrauchern zu sprechen“, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen beschäftigt derzeit sechzehn Mitarbeitende in neun Länder.

#Mobile first

(ein Marketingverband für das gesamte Ökosystem von Vermarktern, Martech- und Medienunternehmen) hat in Kooperation mit dem Forscher GWI und dem Technologieunternehmen Meta eine Studie zur Mediennutzung veröffentlicht. Dafür wurden im 2. Quartal 2023 rund 5.000 Internetnutzer zwischen 16 sowie 64 Jahren befragt. Demnach ist Mobile erstmalig bei der täglichen Reichweite und Verweildauer der führende Medienkanal für Erwachsene in Deutschland. 94 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung werden so erreicht. Das bedeutet einen Anstieg von 65 Prozent gegenüber dem Jahr 2013. Die tägliche mobile-verbrachte Zeit liegt im Durchschnitt bei 2 Stunden und 26 Minuten, dieZudem verbringen Deutsche durchschnittlich 100 Minuten pro Tag auf Social Media – primär über ihre mobilen Endgeräte.

#Sparklimaindex

#Meist gelesen

Das Sparverhalten der Bundesbürger untersucht Kantar drei Mal jährlich im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen . Die Ergebnisse der 77. Umfrage mit n=2.006 Bundesbürgern zeigen, dass viele Menschen ihr Geld auf dem Girokonto versauern lassen. 38 Prozent nutzen das. Damit ist es hierzulande die beliebteste Anlageform.