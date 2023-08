Jetzt ist es also amtlich: Der vergangene Juli war der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen, meldet der Copernicus Climate Change Service (C3S) - die durchschnittliche Oberflächenlufttemperatur betrug weltweit 17 Grad. Auch die aktuelle Wetterlage ist herausfordernd. Wir hoffen, Sie kommen gut durchs Wochenende. Hier ist unser heutiger Lesestoff von Credit Suisse Research Institute, Rheingold Institut, Rewe und Aldi Süd für Sie. Außerdem blicken wir auf den Arbeitsmarkt für Marktforschende.

#Die ehrliche Meinung

Aldi Süd startet einen Tester-Club. Dies berichtet die Lebensmittel Zeitung. Um Teilnehmer wird mit Gewinnspielen und Cashback-Zahlungen geworben. Imkann man sich auf Produkte bewerben und bekommt diese – wenn man ausgewählt wird – zum Testen nach Hause geschickt. Derzeit sucht der Händler Tester für Bettwäsche, einen Gasgrill sowie einen aufblasbaren Whirlpool.zum Testen geben. Der Kassenbon soll dann auf der Webseite des Tester-Club hochgeladen werden. „Die ehrliche Meinung unserer Kundinnen und Kunden ist für uns enorm wichtig“, sagt Kai Schmidhuber, Managing Director Customer Interaction bei Aldi Süd gegenüber der LZ (Abo).

#Longread: Nachwuchs

Diesind unser wichtigstes Gut, so hört man es gern von Unternehmenslenkern. Doch diesedroht zu versiegen oder zumindest sprudelt sie nicht mehr ganz so üppig wie in vergangenen Jahrzehnten. Das hat ganz simple demografische Gründe. Es gehört daher zu denvon Unternehmen: Passenden Nachwuchs zu finden, ob junge oder erfahrene Mitarbeitende. Marktforschungsinstitute machen sich hierzulande viele Gedanken dazu. Mit einer Stellenanzeige alleine ist es nicht getan und wenn das neue Teammitglied da ist, bleibt die Aufgabe desund des

#Noch 38 Tage bis zur p&a Insights23

Mitvorgetragen von betrieblich Forschenden. Das ist immer ein Highlight der planung&analyse Insights. In diesem Jahr mit dabei ist, Head of Business Insights bei derGroup. Sie wird berichten, wie die Abteilung Marktforschung „vom Flutlicht ins Rampenlicht“ gelangt und wie es ihr gelingt, alle Stakeholder bis zum Vorstand von der Notwendigkeit der Insights-Gewinnung zu überzeugen. Wer schon einmal einen kleinen Einblick von der Arbeit und den Themen bei Rewe bekommen möchte, kann hier nochmal nachlesen. Aber ganz frische Insights gibt es auf der

#Stabilität durch die Wirtschaft

Der Verband der Chemischen und Pharmazeutischen Industrien (VCI) wollte herausfinden,und wie sie sich kommunikativ aufstellen können. Daher beauftragte er das Kölner Rheingold Institut mit einer tiefenpsychologischen Studie - als Followup zur ersten Studie, die 2022/2023 durchgeführt wurde. Zunächst wird das allgemeine Gefühl der Unsicherheit der Menschen konstatiert. Dabei werde die Wirtschaft als Stabilitätsanker wahrgenommen, den es hierzulande zu stützen gilt. Dasist dabei. Identifiziert wurden die Eigenschaften: Abstrakte Unfassbarkeit, Teufelswerk, Lösungsindustrie und Elementare Lebensnotwendigkeit. Die Empfehlung der Rheingolder: „Die Positionierung als gesellschaftliche ‚‘ eröffnet der Chemie eine Bühne. Ein glaubwürdiger und erfolgreicher Auftritt erfordert dabei ein gesundes Selbstbewusstsein und Bodenhaftung gleichermaßen.“

#Meist gelesen

#Das Letzte

Der Global Wealth Report des Credit Suisse Research Institute , das zur Schweizer Bank UBS gehört, ist erschienen. Hier wird derdurchleuchtet – und nur der Reichtum: Demnach ging die Zahl der US-Dollarmillionäre weltweit im Jahr 2022 um 3,5 Millionen zurück und lag zum Jahresende bei 59,4 Millionen. Das globale Vermögen sinkt erstmals seit der globalen Finanzkrise von 2008 und lag Ende 2022 bei 454,4 Billionen US-Dollar (USD). Das waren 2,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Aber keine Sorge: Den Prognosen zufolge wird das weltweite Vermögen in den kommenden fünf Jahren um 38 Prozent ansteigen und bis zum Jahr 2027 bei 629 Billionen USD liegen. Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind dabei für über die Hälfte (56 Prozent) des Wachstums verantwortlich, obwohl auf sie nur ein Drittel (31 Prozent) des derzeitigen Vermögens entfallen. Das Vermögen pro Erwachsenem wird weltweit voraussichtlich um 30 Prozent steigen und im Jahr 2027 dann 110.270 USD erreichen.