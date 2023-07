IMAGO / Design Pics / Gemena Communication

Großbritannien kommt nicht zur Ruhe: Nicht nur in Schottland wollen viele die Verbindung verlassen, jetzt planen die Orkney-Inseln, sich in Richtung Norwegen zu orientieren, wie ntv berichtet. Die englischen Medien haben auch schon einen Namen für diese Bewegung kreiert: Orkxit. Ob hier eine KI dahinter steckt, wissen wir nicht, aber dafür ist das Dauerbrennerthema in Wichtiges&Mehr dabei - hier Input von Meta, NIM, GfK, Capgemini und EHI.

