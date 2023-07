IMAGO / Chris Emil Janßen

Boris Pistorius, Verteidigungsminister, am 13. Juli 2023 vor dem Bundeskanzleramt

Politik on the road: Der Bundespräsident stattet heute der Gebirgsjägerbrigade 23 des Heeres in Bad Reichenhall einen Besuch ab. Nancy Faeser schaut sich einen Wasserversorger in Guntersblum an und Annalena Baerbock wird nach ihrer Rückkehr aus New York im sogenannten Cyberabwehrzentrum der Deutschen Telekom erwartet, wie das RND berichtet. Wo Boris Pistorius heute ist, ist uns nicht bekannt - dafür wissen wir aber, dass er das Beliebtheits-Ranking von Ipsos nach wie vor anführt: 29 Prozent der Befragten geben an, sehr zufrieden mit der Arbeit von Boris Pistorius zu sein, allerdings sind ebenso viele Befragte nicht überzeugt. Damit verzeichnet er als einziger Ressortchef keine negative Netto-Zufriedenheit. Hier lesen Sie Nachrichten von Ray Poynter, Christian Thunig, Andera Gadeib und MediaAnalyzer.

