Dennis Schröder im Spiel gegen Slowenien beim FIBA World Cup 2023 in Okinawa, Japan

Bisher läuft die Basketball-WM der Herren noch ziemlich unter dem Schirm der breiten Öffentlichkeit. Live verfolgen können die Spiele aktuell nur die Magenta-TV-Kunden. Das könnte sich aber bald ändern: Die Telekom erwägt die Rechte weiterzugeben. Bei Wichtiges&Mehr starten wir in die neue Woche mit Nachrichten von der Schufa, Kaufland Stiftung, La-MED, Produkt + Markt und BfDI.

#Alles nur zum Spaß?

Gerade läuft in der ARD die Serie „Arcadia – Du bekommst, was Du verdienst“ , dieeiner Welt, in der der Score über gutes Leben, schlechtes Leben oder Tod entscheidet. Wer heute die Nachrichten über die Schufa liest, erinnert sich, dass nicht nur im fernen China, sondern auch hierzulande ein Algorithmus wesentlichen Einfluss auf unser Leben hat: der. Für denjenigen, der sie hat, ist Kreditwürdigkeit kein Thema. Aber wer sie nicht hat, bekommt Probleme. Gerade in diesem Sommer hatmit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit versucht, die Institution ein wenig transparenter zu machen und den Ernst der Einstufung etwas zu mildern. Jetzt fragt die Schufa - laut Information der Süddeutschen Zeitung - offenbar Unternehmen, ob sie denn tatsächlich den Schufa-Score verwenden, etwa um einen Handyvertrag abzuschließen.: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verhandelt gerade darüber, ob die Praxis der Schufa mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vereinbar ist.