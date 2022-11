#Rezession – und jetzt?

In einem Webtalk, veranstaltet von dem britischen Marktforschungsinstitut, gibt der in Tasmanien lebende und für deutliche Worte bekannte Marketing-GuruEmpfehlungen für Marken-Inhaber in Zeiten der Rezession. Zunächst ist er allerdingsvon den Zuständen in seiner Heimat Großbritannien. Weiterlesen auf planung&analyse: Was Mark Ritson Werbetreibenden in der Rezession empfiehlt.

#Babylon

Manche sagen „Namen sind Schall und Rauch“, aber sie erfüllen doch irgendwie ihren Zweck. Ein international tätiges Unternehmen mit 14 Büros weltweit, aktiv in der Employee und Consumer Experience, hat in Deutschland wieder den alten Namenaktiviert. Mit Webseite und Stand auf der Messe in München. Dabei war die Fusion der Firmen Confirmit, FocusVision and Dapresy im vergangenen Jahr recht schnell über die Bühne gegangen und der. Die Strukturen sind in solchen Fällen oft langsamer als die Unternehmensleitung es sich wünscht. Wenn man in Bielefeld bei der neu benannten Firma oder bei Confirmit anruft, wird man vom Anrufbeantworter der Firma Dapresy begrüßt. Von welchem Institut wir eigentlich sprechen?. Der Grund für die Sprachverwirrung? Es gibt wohl eine Namensähnlichkeit mit einem anderen Institut in Deutschland. Es ist nur ein Buchstabe mehr. Vielleicht löst sich das Babylon in Bielefeld auch bald in Luft auf, denn im Februar wurde das neu geschaffene Konglomerat an das Unternehmen Press Ganey verkauft. Auch ein schöner Name.